«Нафтогаз України» попередив, що впроваджує нову послугу, пише Politeka.net.

«З 1 квітня відтестували та налагодили повну взаємодію кол-центрів ГК «Нафтогаз України» і Газмережі . Послугу впроваджено на базі сервісу my.gas.ua», - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці кампанії в Facebook.

У «Нафтогаз України» зазначили, що у споживачів більше не буде виникати плутанини в контактах.

«Один дзвінок = кваліфікована консультація + відповіді щодо споживання та розподілу газу», - розповідають у «Нафтогазі України» про нову послугу.

У свою счергу споживачі звернулись на «Нафтогаза» із проханням вдосконалити інші моменти своєї роботи:

«Додайте ще, щоб вас на пряму показники відправляти, а то обласні таке подадуть, що до смерті не сплатиш. Я вже заплатила один раз за газ плиту за літній період як за опалення, якого не маю. Якого біса треба облгазу показники давати, коли можна вам на пряму, зробіть і це».

У Нафтогазі на цю скаргу відреагували, нагадавши, що розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

«Ми, як постачальник газу не маємо можливості самостійно здійснювати корегування об'єму отриманого від оператора ГРМ або самостійно вести нарахування об'єму. Тому, у випадку, якщо нарахування об'єму є некоректними, то для їх корегування, рекомендуємо звернутись саме до Оператора ГРМ», - повідомили в «Нафтогаз України».

Нагадаємо, "Нафтогаз" розповів, як боротися з неіснуючими боргами.

Також повідомлялось, що українці нерідко скаржаться «Нафтогазу» на неіснуючі борги в своїх рахунках.

Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.