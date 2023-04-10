Так, на офіційній сторінці «Нафтогаз України» одна зі споживачок поскаржилась, що їй виставили борг, якого насправді немає, пише Politeka.net.

«Не треба мені більше дзвонити за неіснуючий борг,розбирайтеся з «Харківгазом», - повідомила жінка.

Реагуючи на скаргу, «Нафтогаз» порекомендував жінці написати стосовно заборгованості в особисті повідомлення у месенджері. Вказавши при цьому номер особового рахунку та ПІБ його власника.

Також у «Нафтогазі» повідомили, як боротися з боргами, яких насправді не існує.

«…Якщо Ви не згодні з об'ємами, які нам передає Ваш облгаз, можете написати письмове звернення до них, прикріпити фото-підтвердження переданих показників (якщо воно є) і надіслати, наприклад, рекомендованим листом. В такому випадку Ваш оператор ГРМ буде зобов'язаний надати відповідь у письмовому вигляді і виконати перерахунки за необхідності.

Якщо Ваш оператор ГРМ відмовляє перераховувати дані – краще звернутись до НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) з письмовою скаргою".

Крім того у «Нафтогазі» повідомили, що розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

У свою чергу жінка повідомила, що знає, що треба звернутись до облгазу і висловила припущення, що у «Нафтогаза» з ним домовленість.

«Я знаю відповідь:"зверніться до облгазу ", може, у вас з ними домовленність, можливо, кожен з вас діє окремо. Досить знущатись з людей, навішувати їм не існуючи борги, мабуть, хочете, щоб держава списала, тому й вішають на людей свої борги, Бог вам суддя…».

Нагадаємо, що українці нерідко скаржаться «Нафтогазу» на неіснуючі борги в своїх рахунках.

Також повідомлялось про тарифи за газ у квітні.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнт відмовився платити за газ через зайві цифри у рахунку.