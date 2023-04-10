Так, на официальной странице «Нафтогаз Украины» одна из потребительниц пожаловалась, что ей выставили долг, которого на самом деле нет, пишет Politeka.net.

«Не надо мне больше звонить за несуществующий долг, разбирайтесь с «Харьковгазом», – сообщила женщина.

Реагируя на жалобу, «Нафтогаз» порекомендовал женщине написать по поводу задолженности в личные сообщения в мессенджере. Указав при этом номер лицевого счета и ФИО его владельца.

Также в «Нафтогазе» сообщили, как бороться с долгами, которых на самом деле нет.

"…Если Вы не согласны с объемами, которые нам передает Ваш облгаз, можете написать письменное обращение к ним, прикрепить фотоподтверждение переданных показателей (если оно есть) и отправить, например, заказным письмом. В таком случае Ваш оператор ГРМ будет обязан предоставить ответ в письменном виде и выполнить перерасчет при необходимости.

Если ваш оператор ГРМ отказывает перечислять данные – лучше обратиться в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) с письменной жалобой".

Кроме того, в «Нафтогазе» сообщили, что расчет суммы к оплате за поставки газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

В свою очередь, женщина сообщила, что знает, что нужно обратиться в облгаз и высказала предположение, что у «Нафтогаза» с ним договоренность.

«Я знаю ответ: "обратитесь в облгаз", может, у вас с ними договоренность, возможно, каждый из вас действует отдельно. Хватит издеваться над людьми, навешивать им несуществующие долги, наверное, хотите, чтобы государство списало, потому и вешают на людей свои долги, Бог вам судья…».

Напомним, что украинцы нередко жалуются "Нафтогазу" на несуществующие долги в своих счетах.

Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.