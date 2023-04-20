"Нафтогаз Украины" предупредил, что внедряет новую услугу, пишет Politeka.net.

«С 1 апреля оттестировали и наладили полное взаимодействие колл-центров ГК «Нафтогаз Украины» и Газсети. Услуга внедрена на базе сервиса my.gas.ua», - говорится в сообщении на официальной странице кампании в Facebook.

В «Нафтогазе Украины» отметили, что у потребителей больше не будет возникать путаницы в контактах.

«Один звонок = квалифицированная консультация + ответы на потребление и распределение газа», - рассказывают в «Нафтогазе Украины» о новой услуге.

В свою очередь потребители обратились к «Нафтогазу» с просьбой усовершенствовать другие моменты своей работы:

«Добавьте еще, чтобы вас на прямую показатели отправлять, а то областные подадут такое, что до смерти не оплатишь. Я уже заплатила один раз за газ плиту за летний период как за отопление, которого нет. Какого черта нужно облгазу показатели давать, когда можно вам на прямую, сделайте и это».

В Нафтогазе на эту жалобу отреагировали, напомнив, что расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

«Мы, как поставщик газа, не имеем возможности самостоятельно осуществлять корректировку объема полученного от оператора ГРМ или самостоятельно вести начисление объема. Поэтому, в случае если начисления объема некорректны, то для их корректировки, рекомендуем обратиться именно к Оператору ГРМ», - сообщили в «Нафтогаз Украины».

Напомним, "Нафтогаз" рассказал, как бороться с несуществующими долгами.

Также сообщалось, что украинцы нередко жалуются Нафтогазу на несуществующие долги в своих счетах.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.