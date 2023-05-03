О новом ЧП, в результате которого у тысяч украинцев исчез свет, сообщили в Укрэнерго.

Согласно сообщению украинских энергетиков, в восточных областях враг снова нанес повреждения в сетях облэнерго.

Так, в Сумской области двумя авиабомбами прицельно уничтожен один из объектов распределительных электросетей, без света осталось более 4 тысяч абонентов. Артобстрелами также были повреждены распределительные сети в Черниговской, Харьковской, Донецкой областях.

«Там, где позволяет ситуация безопасности, продолжаются ремонтные работы», - отметили в «Укрэнерго».

Тем временем ремонтные работы продолжаются на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.

«Восстановление уровня надежности энергоснабжения, которое было до массированных обстрелов, требует много ресурса и времени», - предупредили в Укрэнерго.

Энергетики просят украинцев, по возможности, уменьшить нагрузку на энергосистему - переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно.

Это, говорят в «Укрэнерго», позволит более равномерно распределять нагрузку и облегчит балансировку энергосистемы.

Кроме того, в «Укрэнерго» заверили, что на сегодняшний день производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Этому способствуют солнечная погода и половодье.

Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову. Польша из-за снижения потребления во время продолжительных праздников в дополнительной электроэнергии не нуждается. Импорт электроэнергии в Украину пока не происходит, - заверили в Укрэнерго.

Напомним, россияне сбросили авиабомбы на учебное заведение и уничтожили дронами жилые дома.

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