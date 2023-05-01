Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Міненерго.
Йдеться про пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонських областях.
Нагадаємо, увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні.
«Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області.
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Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі - в області», - йдеться у повідомленні.
Українців попередили, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.
В Міненерго підкреслили, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово.
Тим часом стало відомо, що різко зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Павлограду Дніпропетровської області.
Так, постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району вже 34, з них 5 дітей.
Як повідомили в ОВА, у людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння.
Дві жінки 45 та 55 років – у реанімації. Решта лікуються амбулаторно.
Додамо, що також стало відомо, що без світла сьогодні буде частина жителів Одеси. Причина – планові роботи.
Також повідомлялось, що окупанти драпають з позицій.
Крім того, Politeka.net писала, що відомий астролог розповів, чим закінчиться контрнаступ ЗСУ.
Також повідомлялось, що минулої ночі не всі російські ракети вдалося збити.