Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Минэнерго.

Речь идет о повреждении сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях.

Напомним, вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине.

«Повреждения объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксированы. Однако существенные повреждения распределительных сетей. Как следствие, обесточена часть потребителей г. Днепра и области.

Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7, 1 тысячи - в области», - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили, что полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетики выполняют работы по возобновлению поставок электроэнергии круглосуточно.

Тем временем стало известно, что резко возросло количество пострадавших из-за ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области.

Так, пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району уже 34, из них 5 детей.

Как сообщили в ОВА, у людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.

Две женщины 45 и 55 лет – в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно.

Также сообщалось, что оккупанты драпают с позиций.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный астролог рассказал, чем закончится контрнаступление ВСУ.

Также сообщалось, что минувшей ночью не все российские ракеты удалось сбить.