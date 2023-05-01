Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Минэнерго.
Речь идет о повреждении сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях.
Напомним, вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине.
«Повреждения объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксированы. Однако существенные повреждения распределительных сетей. Как следствие, обесточена часть потребителей г. Днепра и области.
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Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7, 1 тысячи - в области», - говорится в сообщении.
Украинцев предупредили, что полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.
В Минэнерго подчеркнули, что энергетики выполняют работы по возобновлению поставок электроэнергии круглосуточно.
Тем временем стало известно, что резко возросло количество пострадавших из-за ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области.
Так, пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району уже 34, из них 5 детей.
Как сообщили в ОВА, у людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.
Две женщины 45 и 55 лет – в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно.
Также сообщалось, что оккупанты драпают с позиций.
Кроме того, Politeka.net писала, что известный астролог рассказал, чем закончится контрнаступление ВСУ.
Также сообщалось, что минувшей ночью не все российские ракеты удалось сбить.