День Европы, напомним, будут отмечать теперь ежегодно 9 мая. Такую традицию основал президент Украины Владимир Зеленский.

«Установить в Украине День Европы, который ежегодно 9 мая отмечать совместно с государствами Европейского Союза», - говорится в Указе президента Украины относительно Дня Европы.

Свое обращение президент Украины отметил, что много лет назад на нашем континенте была установлена ​​традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для празднования достигнутых мира и единства.

«Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира…», – подчеркнул Зеленский.

О своем отношении ко Дню Европы 9 мая, а также о сущности праздника сообщил украинцам и митрополит Епифаний.

«Радуюсь, что в этом году наше государство вместе со всем европейским сообществом будет праздновать 9 мая – День Европы. Так мы еще на один шаг ближе к нашей цели – к возвращению в семью свободных европейских народов – и еще на один шаг подальше от плена чужой нам тоталитарной и агрессивной империи», - отметил митрополит Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины также подчеркнул, что украинцы были, есть и будут европейцами. Именно такой путь был избран много веков назад, и именно его украинский народ отстаивал на Майдане во время трех революций.

«И именно его мы сейчас выбарываем, выгоняя из родной земли жестокого агрессора и оккупанта. За это право иметь свою независимую, единую, демократическую, европейскую Украину, мы платим очень высокую цену. Но дар свободы и воли бесценен», - заметил митрополит Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины также выразил уверенность в том, что Украине и ее союзникам удастся «присечь зло рашизма, остановить его болезненное распространение и спасти истинные европейские ценности, корни которых – в Евангелии».

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