Часник в червні варто підживити для того щоб суттєво збільшити цибулину.

Про це повідомили у youtube-каналі "Наша дача".

Пожовтіння листів, яке починається у червні - це нормально та свідчить про те, що часник почав збільшувати цибулину.

Але окрім того, що часник почав збільшувати та нарощувати розмір цибулини, також він починає поставляти елементи живлення в суцвіття.

Тому потрібно прибрати всі стрілки на часнику, що живлення йшло саме для цибулини.

Обов'язково дивимось, щоб часник не пересихав. Нестача води буде погано впливати на збільшення цибулини, можна мульчувати часник - це теж добрий агротехнічний захід.

Чим підживити часник у червні, щоб пришвидшити налив цибулини?

Не потрібно забувати про підживлення часнику.

Добриво з формуло 3 азоту 11 фосфору, 38 калію - можна це добриво використовувати, можна використовувати - рост концентрат 5. 10. 15.

Зверніть увагу, що у всіх цих добривах збільшена калійна складова в порівнянні з азотною, листя часнику не треба нарощувати за допомогою азоту, а ось калій буде збільшувати.

На крайній випадок можна використувавати калій сульфат.

За рахунок трьох простих дій: поливв, щоб було волого, видалення суцвть і проведення поливу - ми прискормо збільшення цибулини часнику.

Прибирати врожай будемо приблизно через півтора місяці, за два тижні до прибирання часнику ми будемо зменшувати проведення поливів.

Останні новини України:

Як доглядати капусту, щоб отримати гарний урожай.

Як змусити помідори рости швидше і краще - скористайтеся цими хитрощами.

Як правильно садити перець у відкритий грунт - секрети досвідчених господарів.