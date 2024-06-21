Часник в червні варто підживити для того щоб суттєво збільшити цибулину.
Про це повідомили у youtube-каналі "Наша дача".
Пожовтіння листів, яке починається у червні - це нормально та свідчить про те, що часник почав збільшувати цибулину.
Але окрім того, що часник почав збільшувати та нарощувати розмір цибулини, також він починає поставляти елементи живлення в суцвіття.
Тому потрібно прибрати всі стрілки на часнику, що живлення йшло саме для цибулини.
Обов'язково дивимось, щоб часник не пересихав. Нестача води буде погано впливати на збільшення цибулини, можна мульчувати часник - це теж добрий агротехнічний захід.
Чим підживити часник у червні, щоб пришвидшити налив цибулини?
Не потрібно забувати про підживлення часнику.
Добриво з формуло 3 азоту 11 фосфору, 38 калію - можна це добриво використовувати, можна використовувати - рост концентрат 5. 10. 15.
Зверніть увагу, що у всіх цих добривах збільшена калійна складова в порівнянні з азотною, листя часнику не треба нарощувати за допомогою азоту, а ось калій буде збільшувати.
На крайній випадок можна використувавати калій сульфат.
За рахунок трьох простих дій: поливв, щоб було волого, видалення суцвть і проведення поливу - ми прискормо збільшення цибулини часнику.
Прибирати врожай будемо приблизно через півтора місяці, за два тижні до прибирання часнику ми будемо зменшувати проведення поливів.
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