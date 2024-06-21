Чеснок в июне следует подкормить для того, чтобы существенно увеличить луковицу.
Об этом сообщили в youtube-канале "Наша дача".
Пожелтение листьев, которое начинается в июне – это нормально и свидетельствует о том, что чеснок начал увеличивать луковицу.
Но кроме того, что чеснок начал увеличивать и наращивать размер луковицы, он начинает поставлять элементы питания в соцветия.
Поэтому нужно убрать все стрелки на чесноке, что питание шло именно для луковицы.
Обязательно смотрим, чтобы чеснок не пересыхал. Недостаток воды будет плохо влиять на увеличение луковицы, можно мульчировать чеснок – это тоже хорошее агротехническое мероприятие.
Чем подкормить чеснок в июне, чтобы ускорить налив луковицы?
Не нужно забывать о подкормке чеснока.
Удобрение из формулы 3 азота 11 фосфора, 38 калия - можно это удобрение использовать, можно использовать - рост концентрат 5. 10. 15.
Обратите внимание, что во всех этих удобрениях увеличена калийная составляющая по сравнению с азотной, листья чеснока не нужно наращивать с помощью азота, а вот калий будет увеличивать.
На крайний случай можно использовать калий сульфат.
За счет трех простых действий : поливов, чтобы было влажно, удаление соцветий и проведение полива – мы ускорим увеличение луковицы чеснока.
Убирать урожай будем примерно через полтора месяца, за две недели до уборки чеснока мы будем уменьшать проведение поливов.
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