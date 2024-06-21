Щоб отримати не тільки смачні баклажани наприкінці сезону, але й не сильно морочитися з доглядом за ними, потрібно знати кілька важливих хитрощів, які спростять завдання.

Баклажани, як і томати та перці, можуть рости без формування, але навіщо втрачати нагоду отримати відмінний урожай вчасно? У цьому відео ви дізнаєтесь, як і коли розпочинати формування баклажанів для досягнення найкращих результатів, автор детально розповідає про це у ролику на Ютуб-каналі.

Баклажан росте не так як перець, перець гілкується, баклажан росте так як томат, утворюючи в кожній пазусі листок пасинок. Саме на цих пасинках буде врожай, тож їх не можна видаляти. Звичайно, перші пасинки краще видалити, як завжди ми це робимо і в помідорах, і в перці, щоб дати можливість рослині наростити велику вегетативну масу. А далі пасинки ми залишаємо, бо саме на них і утворюватиметься врожай, ділиться автор відео.

Якщо літо тепле або регіон такий, що вегетаційний період баклажана довгий, можна залишати більше пасинків. Всі пасинки, що залишаються, стануть головними стеблами, і на них знову утворюватимуться пасинки. Їх потрібно видаляти, тому що рослина не встигне за вегетаційний період відростити та вигодувати плоди на пасинках.

Як і у випадку перцю, так і у випадку баклажанів, багато пасинок дадуть плоди тільки коли будемо їх відповідно годувати. Баклажан дуже любить воду. Якщо це забезпечити, то 6-10 пасинків залишаємо і всі плоди вигодовуємо. Якщо тепле затяжне літо, то більше пасинків можна залишити.

Основний принцип у формуванні баклажану: квітка повинна бути на сонці. Квітка баклажану дасть плід тільки коли буде на сонці. Принцип формування: залишити 6-10 пасинків, на них будуть плоди, але квітка має бути на сонці.

Автор зауважує, можливо, десь зайвий листок обірвати, можливо, зайвий пасинок обірвати, щоб квіти були на сонці. Менше квітів на сонці завжди краще, ніж багато квітів у тіні.

Перший урожай збираємо невеликого розміру, бо баклажани, як і огірки, ми їмо недозрілими. Баклажани, коли старіють, стають гіркими. Баклажани чим глянсовіші і темно-фіолетові, тим молодші. Коли старіють, світлішають, робляться не блискучими і навіть зеленіють. Зриваємо перший урожай баклажанів у неповному розмірі, а далі це дозволить наливатися другому ярусу, який буде більшим.

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