Чтобы получить не только вкусные баклажаны в конце сезона, но и не сильно заморачиваться с уходом за ними, нужно знать несколько важных хитростей, что упростят задачу.

Баклажаны, как и томаты и перцы, могут расти без формировки, но зачем упускать возможность получить отличный урожай вовремя? В этом видео вы узнаете, как и когда начинать формирование баклажанов для достижения наилучших результатов, автор детально рассказывает об этом в ролике на Ютуб-канале.

Баклажан растет не так как перец, перец ветвится, баклажан растет так как томат, образуя в каждой пазухе лист пасынок. Именно на этих пасынках будет урожай, поэтому их нельзя удалять. Конечно, первые пасынки лучше удалить, как всегда мы это делаем и в помидорах, и в перце, для того чтобы дать возможность растению нарастить большую вегетативную массу. А дальше пасынки мы оставляем, потому что именно на них и будет образовываться урожай, делится автор видео.

Если лето теплое или регион такой, что вегетационный период баклажана длинный, можно оставлять больше пасынков. Все оставляемые пасынки станут главными стеблями, и на них снова будут образовываться пасынки. Их нужно удалять, потому что растение не успеет за вегетационный период отрастить и выкормить плоды на пасынках.

Как и в случае перца, так и в случае баклажанов, многие пасынки дадут плоды только когда будем их соответственно кормить. Баклажан очень любит воду. Если это обеспечить, то 6-10 пасынков оставляем и все плоды вскармливаем. Если теплое затяжное лето, больше пасынков можно оставить.

Основополагающий принцип в формировании баклажана: цветок должен находиться на солнце. Цветок баклажана даст плод только когда будет на солнце. Принцип формирования: оставить 6-10 пасынков, на них будут плоды, но цветок должен быть на солнце.

Автор подмечает, возможно, где-то лишний листик оборвать, возможно, лишний пасынок оборвать, чтобы цветы были на солнце. Меньше цветов на солнце всегда лучше, чем многие цветы в тени.

Первый урожай собираем небольшого размера, потому что баклажаны, как и огурцы, мы едим недозрелыми. Баклажаны, когда стареют, становятся горькими. Баклажаны чем более глянцевые и темно-фиолетовые, тем младше. Когда стареют, светлеют, делаются не блестящие и даже зеленеют. Срываем первый урожай баклажанов в неполном размере, а дальше это позволит наливаться второму ярусу, который будет более объемным.

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