Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«О чем идет речь? Украинцы не смогут распоряжаться своей землей, пока не обретут право собственности на нее. Так вот, скажу даже больше, у таких людей могут отобрать землю, у которой нет права собственности, потому что нет кадастрового номера и эта земля не приватизирована», - предупреждает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, за присвоение кадастрового номера государство плату не берет, но за предшествующие ему процедуры пользователям земельных участков придется выложить немалую сумму – от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен.

«То есть конкретный вид документации – проект землеустройства, техническая документация – зависит от того, при каких обстоятельствах присваивается кадастровый номер. А цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими исследованиями может составлять от нескольких тысяч до десятков или даже сотен тысяч гривен», - объясняет Екатерина Котенкова.

Конечно, отмечает журналистка, изготовление документации на огород или на небольшой приусадебный участок не будет стоить сотни тысяч гривен. Кроме того, добавляет она, можно выбрать фирму, у которой расценки будут ниже. Но, как бы там ни было, в наиболее распространенных случаях, констатирует журналистка, изготовление такой документации обойдется в сумму где-то от 2000 до 30 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что враг почти на границе с Днепропетровщиной, а армии до сих пор не хватает финансирования.

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