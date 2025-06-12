Эксперт по строительству Виктор Лещинский пояснил, что отрасль строительства нужно развивать уже сейчас, ведь после войны именно эти компании будут отстраивать Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Проблемы растут, проблемы не могут деваться никуда, потому что у нас много неопределенных аспектов. У нас почти нет экономики как таковой. У нас строятся главным образом государственные объекты стратегического значения, а не инвестиционные объекты. У нас процентное соотношение до военного времени было примерно 50х50, 60х40 в пользу коммерческих объектов недвижимости, строившихся на средства инвесторов. У нас огромная проблема с кадрами, огромная проблема с бюджетированием объектов», – рассказывает Виктор Лещинский.

Так что, констатирует эксперт, фактически проблемы только нарастают, но нельзя сказать, что во время военного положения это нечто глобальное и главное, ведь ключевое сейчас – защита государства от врага. В то же время, отмечает он, есть экономический фронт, а строительство – это колоссальная экономическая составляющая государства, и она будет ключевой после войны.

«К сожалению, как бы оно ни звучало, но кадровый потенциал – это тоже будет огромная проблема. И будет проблема с компаниями, наши украинские компании исчезают с рынка, банкротятся, закрываются. В этом тоже огромная проблема», – подчеркивает Виктор Лещинский.

То есть, объясняет гость программы, проблемы в сфере строительства есть и будут, поэтому главное – как к ним подходить и как решать. По его словам, необходимо сделать все, чтобы наши строительные компании были, работали и были представлены в процессе восстановления Украины после войны.

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