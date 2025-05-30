Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что очень хорошо, что Трамп признает путина безумным, но поздно, потому что мирные инициативы сорваны, а рф начала новое наступление, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы услышали слова президента Трампа, который сказал, что понял, что имеет дело с безумным правителем россии путиным. Это очень многих окрылило, вдохновило. С одной стороны, оценка в значительной степени адекватна, но есть две вещи, на которые следует обратить внимание», - отмечает Николай Томенко.

Во-первых, рассказывает он, Трамп несколько раз повторил, что после последних обстрелов в Украине много погибших, и такое впечатление, что если мало погибших, то ничего страшного, а как много – другое дело. Во-вторых, добавляет политик, Трамп снова рассказал, какие у него хорошие отношения были с путиным, выходит так, что сейчас путин использовал это доверие и кинул Трампа, поэтому это какое-то политическое безумие.

«Я думаю, что это признание Трампа (ред. – что путин сумасшедший) – это и признание его вины, что он не дал нам реализовать ни один проект по перемирию. Потому что приезжавшие в Украину европейские лидеры договорились, 12 мая они все требовали 30-дневного перемирия. Но Трамп сказал: «Не надо, мы договоримся». Потом он сказал, что не нужно вводить санкции, потому что есть шанс договориться. Фактически за последний период Трамп испортил и сорвал все возможные инициативы Украины, ЕС и поддержал все возможные и невозможные идеи, проекты путина, который готовил это наступление», - объясняет Николай Томенко.

То есть, утверждает он, сегодня уже ясно можно сказать, что Трамп, доверяя путину, не понимая ситуацию, помог россии организовать новое наступление. Следовательно, констатирует политик, приспешники путина искренне говорят, что они не остановятся, что в их планах и другие области Украины, и вся Украина, а после нее – другие страны.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что россия попытается вести переговоры в условиях своего масштабного наступления.

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