Политолог Руслан Бортник объяснил, что республиканцы разделены на три группы, и только одна из них выступает за продолжение поддержки Украины, потому что в противном случае пострадают все.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Давайте скажем честно, что республиканцы к украинцам и к Украине как государству, может чувствуют какую-то, возможно, симпатию. Сантименты, безусловно, есть. Страна сражается, страна красивая своими людьми, но украинский кейс они ненавидят. Они ненавидят украинскую ситуацию», - утверждает Руслан Бортник.

Как он объясняет, трамписты считают, что Украина – это наконечник либерального глобального интернационала, а украинское правительство – это продолжение администрации Байдена, а также политики Макрона, Стармера. Именно поэтому, констатирует эксперт, мы видим в последние недели и даже месяцы, как украинская власть отмахивается от Байдена, и даже Зеленский в интервью Фридману сказал, что мы получили только половину обещанного, а найдете вторую половину – найдете и коррупцию.

Другая часть республиканцев, продолжает он, считает, что Украина – это ниточка, за которую путин и Си дергают США. То есть, констатирует эксперт, сейчас не только россия увязла в соломенном бычке под названием Украина, но и весь Запад, потрачено300 млрд долларов как минимум, а выйти, не потеряв лицо, невозможно.

«И только та часть классических республиканцев, которая поддерживала выделение денег на Украину, которая непосредственно является лоббистами военно-промышленного комплекса, которых Трамп тоже собирается умножить на ноль после демократов, только она еще пытается бороться за сохранение поддержки Украины. Неправильно. За сохранение статуса кво, за сохранение этого процесса, за сохранение горения огня, потому что, если он потухнет, в золе найдут очень странные головешки и остатки, золе найдут следы преступлений», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что судьба переговоров разрешается сейчас на поле боя.

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