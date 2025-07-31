Об этом он рассказал в программе «Личное с Сергеем Дойко».

По мнению гостя программы, с Министерством культуры у нас мировоззренческая проблема, и это проблема государства, ведь прежде всего его нужно отграничить от Министерства стратегических коммуникаций, это совершенно разные вещи.

«Минкультуры должно вырабатывать глобальные подходы, чтобы Украина в мире выглядела привлекательно в духовном плане, чтобы те творческие центры, которые есть в Украине, сохранялись и развивались. И тех творческих личностей, которых на пальцах одной руки можно пересчитать в каждом государстве, гениальных людей, художников надо беречь, их надо голубить, их надо лелеять, потому что их не так много», - отмечает Василий Романчишин.

К тому же, добавляет он, Министерство культуры обязательно должно общаться с деятелями культуры, иначе для чего оно вообще существует. По словам гостя программы, недавно он видел фантастического украинского композитора Евгения Станковича, уже немного потерявшего здоровье, но это №1 после Мирослава Скорика.

«Кто еще в Украине может так показать украинскую душу? Почему этот мужчина должен ходить и думать, где ему найти лекарство для того, чтобы выровнять свою спину или не болеть? Это должно думать государство, это должны думать чиновники. Как этого художника спасти? Как ему помочь? Он не призывает к этой помощи, но об этом должно думать государство, потому что таких людей, как он, у нас единицы, они рождаются один на 100 лет. Вот в чем в чем наша проблема», – объясняет Василий Романчишин.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что новое соглашение ЕС и США о тарифах – победа для Украины.

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