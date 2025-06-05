Проректорка Киевского аграрного университета НААН Украины Иннола Новикова пояснила, что сегодня уже мало просто отучиться на какой специальности, нужен более широкий спектр знаний, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как рассказывает гостья программы, недавно к ней подходил абитуриент и просил совета: поступать ему на агроинженерию или менеджмент, если он хочет работать менеджером по продаже сельскохозяйственной техники. По ее мнению, в таком случае лучше поступать сразу на две специальности, так поступать можно и в Киевском аграрном университете, и в других, потому что желаемая профессия этого студента требует знаний по обеим отраслям.

«Наверное, это особенность. На сегодняшний день нет такого четкого разделения, нет специалистов, они мультиспециалисты. И это правильно, потому что нельзя, к примеру, работать менеджером в аграрной сфере и не понимать особенности агрономии. Нельзя. Я не говорю, что нужно в совершенстве что-то знать, но общее – да. И мы даем это студентам. У нас есть такая направленность, особенно для магистров. И для бакалавров тоже, но у магистров это больше», - объясняет Иннола Новикова.

Кроме того, отмечает проректор, сегодня значительно вырос уровень конкуренции повсюду. По ее словам, если раньше ты как специалист мог прийти на какое-нибудь предприятие и спокойно работать там, то сегодня это уже не так просто.

«Возможно, где-то так можно, но если ты хочешь развиваться, если ты хочешь этого, то это должна быть мультидисциплинарность, это должна быть абсолютная интегрированность между и разными отраслями», - заключает Иннола Новикова.

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