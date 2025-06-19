Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что такое Е-гривна, когда она появится в Украине, какие преимущества такого проекта и какие риски, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Электронная гривна – это не криптовалюта, это не карточка, это официальная государственная цифровая валюта, которую будет производить напрямую Национальный банк Украины. Она будет иметь ту же стоимость, что и обычная гривна, но будет существовать только в цифровой форме. В отличие от денег в кошельке или на банковской карте, Е-гривна будет храниться в специальном государственном электронном кошельке, то есть доступ к нему будет иметь и государство, и контролирующие органы», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, Нацбанк уже провел исследование и тестирование, поэтому в 2025 году планируется запуск пилотного проекта, Е-гривней смогут пользоваться избранные группы украинцев в тестовом режиме. После этого, если все будет успешно, отмечает она, Е-гривна может быть внедрена уже по всей стране сначала параллельно с наличными и карточками, но со временем наличные деньги могут просто исчезнуть.

На первый взгляд, констатирует журналистка, это выглядит удобно, но нужно понимать, что каждая транзакция будет сохранена, это полный конец анонимности, и этот кошелек смогут блокировать, например, за неуплату налогов или долги. Кроме того, добавляет она, роль и ценность банков значительно снизится.

«Что вообще говорят эксперты по этому поводу? Экономисты говорят, что если электронную гривну будут использовать разумно, это действительно может упростить финансовую систему, но если контроль станет чрезмерным, это может ограничить экономические свободы граждан, особенно тех, кто живет наличными или не доверяет банкам. Вывод таков: электронная гривна – это будущее, но вопрос в том, каким оно будет – удобным или контролируемым», – объясняет Екатерина Котенкова.

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