Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Речь идет о запуске программы поддержки, которая предусмотрена для малообеспеченных семей, граждан с инвалидностью и пенсионеров без необходимого трудового стажа. По замыслу Кабмина, новая система позволит упростить процесс оформления, уменьшить очереди, автоматизировать выплаты через государственную платформу «Дія» и повысить адресность социальной поддержки», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, пилотный проект продлится до 1 июля 2027 года, и эта модель предполагает поэтапное внедрение финансовой помощи. Одна из главных целей этой программы, объясняет журналистка, - это ликвидация дублирования различных видов пособий и замена их одной фиксированной выплатой.

По ее словам, 4500 грн – это базовая сумма, которая может изменяться, после подачи заявки система обработает данные и назначит размер выплаты, поэтому сумма может быть меньше, но от перехода на эту новую базовую социальную помощь можно отказаться. Однако, добавляет журналистка, предполагается, что приоритет будет в сторону увеличения, чтобы эта новая помощь была для многих выгодна.

«Пилотная модель помощи рассматривается как первый шаг к созданию более прозрачной, адресной и цифровой системы социальной защиты. При положительных результатах эксперимента она может стать основной формой помощи в Украине», - добавляет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Украина поздравила путина с Днем россии миллионным убитым россиянином.

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