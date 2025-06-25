Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Как вы знаете, в «Резерве+» отражается факт нарушения правил военного учета. То есть это такая красная лента с надписью: «Похоже, у вас проблемы с военным учетом». А что это, какие проблемы, Бог его знает. То есть все это не указано, просто написано: «Похоже, у вас проблемы с военным учетом», - отмечает Екатерина Котенкова.

Так что, сообщает журналистка, планируют сделать так, чтобы в приложении «Резерв+» указывалась также и конкретная проблема с военным учетом, например, «не явился на оповещение» или «не прошел ВЛК». Далее, рассказывает она, пользователь проверяет точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление об определении нарушения, нажимает «подписать и отправить заявление», оно поступает в ТЦК, прорабатывается и выносится постановление.

«Если человек нарушил правила, у него появится кнопка «оплатить штраф». Если его нажать, человек увидит соответствующее окошко. И если вы добровольно платите штраф, можно это сделать с 50% скидкой, как это уже сделали», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, пользователь может оплатить штраф через платежную систему, а квитанция о подтверждении оплаты будет храниться в реестре «Оберег», чтобы никто не смог не увидеть штраф или проигнорировать его оплату. На первом этапе, отмечает журналистка, это будут штрафы за необновление данных вовремя, а дальше будут добавлены другие категории.

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