Мурахи - це такі істоти, які можуть оселитися будь-де, в теплиці, на ділянці, приміщенні тощо.
Про це повідомили в youtube-каналі "Наша дача".
Фахівець додав, що багато хто вважає, що можна з ними не боротися, але це не зовсім вірно.
За словами досвідченого городника, мурахи можуть виявитися розповсюджувачами шкідників та деяких збудників захворювань.
Тому пропонується використовувати пастку для мурах - це гелева пастка, тобто, гель виступає в якості приманки, яка приваблює мурах.
Мурахи їдять цей гель, потім розносять, несуть в гніздечка, де заражують один одного і поступово вимирають.
Просто знищує мурах пастка, ефект настає на протязі першої години, а повний ефект через два тижні від моменту розміщення цієї пастки.
Використовували цей препарат можна в гранульованій формі.
Його відмінність в тому, що цей препарат можна використовувати як в приміщенні, так і на вулиці чи в приміщенні.
Перший спосіб використання - це розсипання гранул, і другий спосіб - це розчинення у воді і потім обробка.
В якості спрея можна пшикати там, де скупчуються мурахи і через деякий час вони зникають.
Ці способи розсипання гранулами і пшикання спреєм можна використовувати як в будинку так, і на вулиці. Є третій спосіб, який тільки на вулиці можна використовувати - це розчинення препарату в воді та потім проливання у нірки.
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