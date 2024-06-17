Мурахи - це такі істоти, які можуть оселитися будь-де, в теплиці, на ділянці, приміщенні тощо.

Про це повідомили в youtube-каналі "Наша дача".

Фахівець додав, що багато хто вважає, що можна з ними не боротися, але це не зовсім вірно.

За словами досвідченого городника, мурахи можуть виявитися розповсюджувачами шкідників та деяких збудників захворювань.

Тому пропонується використовувати пастку для мурах - це гелева пастка, тобто, гель виступає в якості приманки, яка приваблює мурах.

Мурахи їдять цей гель, потім розносять, несуть в гніздечка, де заражують один одного і поступово вимирають.

Просто знищує мурах пастка, ефект настає на протязі першої години, а повний ефект через два тижні від моменту розміщення цієї пастки.

Використовували цей препарат можна в гранульованій формі.

Його відмінність в тому, що цей препарат можна використовувати як в приміщенні, так і на вулиці чи в приміщенні.

Перший спосіб використання - це розсипання гранул, і другий спосіб - це розчинення у воді і потім обробка.

В якості спрея можна пшикати там, де скупчуються мурахи і через деякий час вони зникають.

Ці способи розсипання гранулами і пшикання спреєм можна використовувати як в будинку так, і на вулиці. Є третій спосіб, який тільки на вулиці можна використовувати - це розчинення препарату в воді та потім проливання у нірки.

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