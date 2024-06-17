Муравьи - это существа, которые могут поселиться где угодно, в теплице, на участке, помещении и т.д.

Об этом сообщили в youtube-канале "Наша дача".

Специалист добавил, что многие считают, что можно с ними не бороться, но это не совсем верно.

По словам опытного огородника, муравьи могут оказаться распространителями вредителей и некоторых возбудителей заболеваний.

Поэтому предлагается использовать ловушку для муравьев – это гелевая ловушка, то есть, гель выступает в качестве приманки, привлекающей муравьев.

Муравьи едят этот гель, затем разносят, несут в гнездышко, где заражают друг друга и постепенно вымирают.

Просто уничтожает муравьев ловушка , эффект наступает в течение первого часа, а полный эффект через две недели от момента размещения этой ловушки.

Использовать этот препарат можно в гранулированной форме.

Его отличие в том, что этот препарат можно использовать как в помещении, так и на улице или в помещении.

Первый способ использования – это рассыпание гранул, и второй способ – это растворение в воде и затем обработка.

В качестве спрея можно пшикать там, где скапливаются муравьи и через некоторое время они исчезают.

Эти способы рассыпания гранулами и пшикания спреем можно использовать как в доме так и на улице. Есть третий способ, который только на улице можно использовать – это растворение препарата в воде и затем пролив в норки.

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