Існує шість дієвих лайфхаків, які можуть допомогти вам вивести плями та запахи на кухонному фартуху.

Фартухи насправді створені, щоб сприймати удари, яких ми не хочемо, щоб зазнавав наш звичайний одяг, але вивести плями та запахи на кухонному фартуху - це теж важливе завдання. Нижче ми розповімо, як саме це зробити.

Знежирте ваші фартухи засобом для миття посуду

Найважче вивести плями від жиру. Навіть після намочування фартуха в гарячій мильній воді та прання з усією силою, пляма може залишитися. Це може бути розчаруванням.

Але ключ до позбавлення від жирних плям полягає не в ретельному пранні, а в розумному пранні, і вам потрібно розуміти той факт, що відповідь на те, щоб відновити красу вашого фартуха, лежить прямо на вашій кухонній раковині — засіб для миття посуду!

Рідина для миття посуду — це те, що називають знежирювачем, тобто воно розрізає жир. Молекули рідини для миття посуду розщеплюють і відокремлюють домішки у воді, щоб їх можна було швидко змити.

Він зробить це для вашого посуду, і те саме зробить для ваших фартухів.

Лимонний сік працює як чарівність

Кажуть, коли життя дає лимони, треба робити лимонад. Але чи знаєте ви, що ви також можете створити ряд дуже сильнодіючих рідких розчинів, які можна використовувати, щоб вивести плями на ваших кулінарних фартухах?

Вам доступні кілька комбінацій, і вони включають переважно легкодоступні інгредієнти, які, ймовірно, зараз є у вас на кухні, у ванній чи пральні. Вибрана вами комбінація не обов’язково залежить від конкретної плями, якщо ви хочете отримати конкретну інформацію, скористайтеся наведеним нижче посібником.

Для видалення плям від соку найкраще використовувати комбінацію лимонного соку та води.

Для видалення плям іржі найкраще використовувати комбінацію лимонного соку та миючого засобу.

Комбінація лимонного соку та солі найкраще підходить для видалення харчових плям, таких як олія.

У малоймовірному випадку, якщо у вас вдома немає жодного з вищеназваних інгредієнтів, лимони самі по собі є потужним засобом для виведення плям.

Зауважте, що вам не потрібно прати весь одяг розчином лимонного соку – лише уражене місце чи плями.

Рішення — оцет

Різниця між постійною плямою на фартусі та тимчасовою часом становить лише пару хвилин. Ми всі це знаємо, і саме тому люди мають тенденцію бігти до найближчої ванної кімнати, щоб замочити свій одяг у відрі з мильною водою, щойно він забрудниться.

Але бувають випадки, коли ви не зможете достатньо швидко дістатися до води та миючого засобу, і вам доведеться залишити пляму від тушонки на фартусі. Однак це не проблема. Не до тих пір, поки у вас вдома є трохи оцту.

Оцет є надзвичайно потужним засобом, який може допомогти вам вивести плями та запахи на кухонному фартуху, і він ефективний навіть для сухих плям, що залишилися. Нанесіть оцет на уражену ділянку та дайте йому вбратися протягом кількох хвилин, а потім виперіть пляму вручну або витріть її.

Крім того, ви можете замочити весь фартух у відрі з оцтом і миючим засобом на кілька годин, а потім випрати його. Щоб створити ще більш потужний очисний розчин, ви можете поєднати оцет із вищезгаданим миючим засобом, харчовою содою та сіллю, теплою водою та навіть лаком для волосся.

Поєднання оцту та харчової соди особливо ефективно позбавляє кухонні запахи.

Скористайтеся крейдою

Масло і вода не змішуються, але масло і крейда змішуються, і ви повинні використовувати це в своїх інтересах. І ми не говоримо про якусь чарівну крейду з далеких країв. Вам знадобиться лише звичайна біла крейда. Тією самою крейдою, якою ваш учитель писав ваші записи на дошці.

Просто протріть крейдою забруднену ділянку та залиште на деякий час. Через кілька хвилин глибокі плями починають вбиратися в крейду, після чого ви можете вимити плями водою з милом. Повторіть процес стільки разів, скільки потрібно, щоб повністю вивести плями на фартуху.

Спиртовий дезінфікуючий засіб для рук позбавляє не тільки від мікробів

Б’юся об заклад, ви не знали, що засіб для видалення мікробів також може бути засобом для виведення плям.

Це працює як перша допомога. Ви повинні нанести його на уражену ділянку дуже швидко після отримання плями, після чого слід повністю потерти пляму.

Важливо якнайшвидше вимити фартух водою з милом, оскільки спирт може залишити плями, якщо потрапити на тканину вашого фартуха.

Дійте швидко з борошном

При швидкому нанесенні на забруднену тканину хлібопекарське борошно може запобігти залишенню жирних плям.

Просто посипте борошном уражену ділянку, потім постукуйте по плямі, доки порошок повністю не вбереться. Нанесіть на пляму засіб для миття посуду та обережно втріть його в тканину [не розтікайте].

Потім виперіть фартух в теплій воді. Просто і ефективно.

Маєте фартух, який занадто смердить або забруднений, щоб його носити, але ви просто не можете змусити себе викинути, тому що він вам так подобається?

Візьміть його звідти, де ви його зберігали, і поверніть його до життя.

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