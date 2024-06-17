Есть шесть действенных лайфхаков, которые могут помочь вам вывести пятна и запахи на кухонном фартуке.

Фартуки на самом деле созданы, чтобы воспринимать удары, которые мы не хотим, чтобы испытывала нашу обычную одежду, но вывести пятна и запахи на кухонном фартуке – это тоже важная задача. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Обезжирьте ваши фартуки средством для мытья посуды

Труднее всего вывести пятна от жира. Даже после намачивания фартука в горячей мыльной воде и стирки со всей силой, пятно может остаться. Это может быть разочарование.

Но ключ к избавлению от жирных пятен заключается не в тщательной стирке, а в разумной стирке, и вам нужно понимать тот факт, что ответ на то, чтобы восстановить красоту вашего фартука, лежит прямо на вашей кухонной раковине – средство для мытья посуды!

Жидкость для мытья посуды – это то, что называют обезжиривателем, то есть оно разрезает жир. Молекулы для мытья посуды расщепляют и отделяют примеси в воде, чтобы их можно было быстро смыть.

Он сделает это для вашей посуды, и то же сделает для ваших фартуков.

Лимонный сок работает как очарование

Говорят, когда жизнь дает лимоны, нужно делать лимонад. Но знаете ли вы, что вы можете создать ряд очень сильнодействующих жидких растворов, которые можно использовать, чтобы вывести пятна на ваших кулинарных фартуках?

Вам доступно несколько комбинаций, и они включают преимущественно легкодоступные ингредиенты, которые, вероятно, сейчас есть у вас на кухне, ванной или стиральной. Выбранная вами комбинация не обязательно зависит от конкретного пятна, если вы хотите получить конкретную информацию, воспользуйтесь следующим руководством.

Для удаления пятен от сока лучше всего использовать комбинацию лимонного сока и воды.

Для удаления пятен ржавчины лучше всего использовать комбинацию лимонного сока и моющего средства.

Комбинация лимонного сока и соли лучше всего подходит для удаления пищевых пятен, таких как масло.

В маловероятном случае, если у вас дома нет ни одного из вышеназванных ингредиентов, лимоны сами по себе являются мощным пятновыводителем.

Заметьте, что вам не нужно стирать всю одежду раствором лимонного сока – только пораженное место или пятна.

Решение – уксус

Разница между постоянным пятном на фартуке и временным временем составляет всего пару минут. Мы все это знаем, и именно поэтому люди имеют тенденцию бежать в ближайшую ванную комнату, чтобы замочить свою одежду в ведре с мыльной водой, как только она запачкается.

Но бывают случаи, когда вы не сможете достаточно быстро добраться до воды и моющего средства, и вам придется оставить пятно от тушенки на фартуке. Однако это не проблема. Не до тех пор, пока у вас дома есть немного уксуса.

Уксус является чрезвычайно мощным средством, которое может помочь вам вывести пятна и запахи на кухонном фартуке, и он эффективен даже для оставшихся сухих пятен. Нанесите уксус на пораженный участок и дайте ему впитаться в течение нескольких минут, а затем удалите пятно вручную или вытрите его.

Кроме того, вы можете замочить весь фартук в ведре с уксусом и моющим средством на несколько часов, а затем постирать его. Чтобы создать еще более мощный очистительный раствор, вы можете объединить уксус с моющим средством, пищевой содой и солью, теплой водой и даже лаком для волос.

Сочетание уксуса и пищевой соды особенно эффективно лишает кухонные запахи.

Воспользуйтесь мелом

Масло и вода не смешиваются, но масло и мел смешиваются, и вы должны использовать это в своих интересах. И мы не говорим о каком-то волшебном меле из дальних краев. Вам понадобится только обычный белый мел. Тем самым мелом, которым ваш учитель писал ваши записи на доске.

Просто протрите мелом загрязненный участок и оставьте на время. Через несколько минут глубокие пятна начинают впитываться в мел, после чего вы можете вымыть пятна водой с мылом. Повторите процесс столько раз, сколько нужно, чтобы полностью вывести пятна на фартук.

Спиртовое дезинфицирующее средство для рук избавляет не только от микробов

Бьюсь об заклад, вы не знали, что средство для удаления микробов также может быть пятновыводителем.

Это работает как первая помощь. Вы должны нанести его на пораженный участок очень быстро после получения пятна, после чего следует полностью потереть пятно.

Важно быстрее вымыть передник водой с мылом, поскольку спирт может оставить пятна, если попасть на ткань вашего фартука.

Действуйте быстро с мукой

При быстром нанесении на загрязненную ткань хлебопекарная мука может предотвратить оставление жирных пятен.

Просто посыпьте мукой пораженный участок, затем постучите по пятну, пока порошок полностью не впитается. Нанесите на пятно моющее средство и осторожно вотрите его в ткань [не растекайте].

Затем постирайте фартук в теплой воде. Просто и эффективно.

Есть фартук, который слишком воняет или загрязнен, чтобы его носить, но вы просто не можете заставить себя выбросить, потому что он вам так нравится?

Возьмите его оттуда, где вы хранили, и верните его к жизни.

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