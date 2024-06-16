Якщо ви відчули у своєму домі якийсь дивний запах і натрапили на винуватця — дохлу мишу, — можливо, ви думаєте, що робити далі. Хороша новина полягає в тому, що існують методи, які можуть допомогти позбутися запаху мишей вдома.
Утилізація миші
Одягніть гумові рукавички та маску від пилу. Миші вже переносять хвороби, але мертва миша особливо ймовірно містить неприємні бактерії чи віруси. Як тільки ви знайдете мишу, одягніть маску від пилу та товсті гумові рукавички.
- Якщо у вас немає гумових рукавичок, можна використовувати нітрилові або пластикові.
Знайдіть тіло мишки. Чим сильніше пахне гнилою капустою, тим ближче ти до миші. Відсуньте техніку і подивіться в шафи, тому що миші часто ховаються, коли вмирають. Якщо ви починаєте помічати, що мухи приваблюють одну ділянку, уважно дослідіть, щоб знайти винуватця. Якщо ви не можете знайти мишку, викличте професіонала.
- Відверто кажучи, якщо тварина потрапила у пастку у вашій стіні, можливо, вам краще просто спробувати замаскувати запах і почекати, поки миша розкладеться.
- Якщо ви хочете, щоб миша потрапила у ваші стіни, проробіть невеликі отвори в стіні, щоб спробувати знайти джерело. Коли ви знайдете та видалите мишу, ви зможете залатати стіну.
Помістіть труп в два герметичні пластикові пакети. Візьміть два поліетиленові пакети (ідеально підійдуть пакети на блискавці типу Ziploc). Підніміть мишу за основу хвоста і помістіть її всередину першого мішка. Запечатайте перший мішок, а потім помістіть його в інший мішок. Це зможе запобігти виходу будь-яких запахів або бактерій.
- Якщо миша в пастці, ви можете або викинути пастку разом з мишею, або змочити її у відбілювачі та воді після вилучення миші.
Викиньте запаковану мишку у звичайне сміття. Покладіть пакет у смітник. Для більшої безпеки негайно винесіть сміття на вулицю. Вам не потрібно робити жодних додаткових кроків, коли справа доходить до викидання тушки миші, тож спіть спокійно, знаючи, що миша чудово перебуває у звичайному смітнику.
- Якою б спокусою не було кинути маленьку мишку в унітаз і злити її, не робіть цього. Миша може досить легко застрягти у ваших трубах, і це дуже погано для вашої септичної системи, навіть якщо вона проходить.
Виперіть гумові рукавички з відбілювачем і водою. Перш ніж зняти гумові рукавички, їх необхідно простерилізувати. Налийте ковпачок відбілювача на рукавички та ретельно потріть пальці. Пропустіть рукавички під теплою водою та змийте відбілювач. Потім можна зняти рукавички і протипилову маску.
- Якщо вам незручно повторно використовувати рукавички в майбутньому (що цілком зрозуміло), сміливо викидайте їх після прання з відбілювачем.
- Ви не хочете відразу знімати рукавички, тому що ви можете випадково поширити будь-який вірус або бактерію, яку підхопили, коли схопили мишу.
Дезінфекція території
Змішайте розчин із 9 частин води та 1 частини відбілювача в пульверизаторі. Одягніть рукавички та маску від пилу. Використовуйте відбілювач до води у співвідношенні 1:9, щоб не пошкодити поверхню, на яку ви наносите відбілювач. Розведений відбілювач має бути безпечним для більшості поверхонь, але ви можете спочатку перевірити розчин на непомітній ділянці, щоб переконатися, що розведений відбілювач не залишить плям і не пошкодить поверхню.
- Не змішуйте відбілювач з будь-яким іншим миючим засобом (особливо з оцтом, який створить газоподібний хлор). Відбілювач може небезпечно реагувати з іншими очисними засобами.
- Оцет і харчова сода є чудовими дезодорантами, але вони не так добре очищають і дезинфікують, як відбілювач.
- Крім того, ви можете використовувати загальний дезінфікуючий засіб для чищення, наприклад Лізол. Поки він призначений для дезінфекції поверхонь, він працюватиме.
Збризніть місце, де була знайдена миша, розчином. Струсіть пляшку з розпилювачем, щоб ретельно перемішати розчин. Кілька разів обприскайте область великою кількістю розчину відбілювача. Це вб’є всі віруси чи бактерії, які залишила миша.
Протріть це місце паперовим рушником і негайно викиньте рушник. Складіть кілька паперових рушників і нанесіть на підлогу відбілювач. Твердими круговими рухами втирайте розведений відбілювач у підлогу. Після того, як ви ретельно вимили місце, негайно викиньте паперовий рушник у смітник.
- Ви можете зробити це кілька разів, якщо хочете бути впевненими, що ви повністю очистили територію.
Витріть відбілювач вологим паперовим рушником, якщо хочете. Відбілювач і вода розвіються самі по собі. Однак, якщо ви не хочете залишати відбілювач занадто довго, візьміть паперовий рушник і змочіть його водою. Протріть очищену ділянку, щоб увібрати надлишки відбілювача. Потім висушіть область іншим паперовим рушником. Утилізуйте все це негайно.
- Тепер все готово. За відсутності будь-яких запахів у повітрі ваша проблема безпечно вирішена!
Дезодорація вашого дому
Відкрийте стільки вікон, скільки зможете. Незалежно від того, відчуваєте ви запах чи ні, гарною ідеєю буде провітрити будинок, щоб позбутися запаху мишей. На щастя, позбутися цього запаху не є радикальним завданням. Почніть із відкриття всіх вікон у кімнаті, де ви працюєте.
- Після прибирання за мишами не потрібно провітрювати будинок. Робити це потрібно лише в тому випадку, якщо відчуєте щось дивне.
- Якщо миші деякий час були поруч, ви можете помітити липкий мускусний запах. Це мишача сеча. Щоб позбутися запаху мишей та їх сечі, вам потрібно буде особливо постаратися .
Увімкніть повітря на найвищий рівень і запустіть кілька вентиляторів. Якщо у вас є віконний блок, увімкніть його. В іншому випадку увімкніть центральний вентилятор кондиціонера, щоб позбутися запаху мишей. Якщо у вас є стельові вентилятори, увімкніть їх. Якщо у вас є настільні або стоячі вентилятори, внесіть їх у кімнату та направте на відкриті вікна. Направте весь повітряний потік з вашого дому. Це допоможе усунути неприємні запахи зовні.
- Залиште вентилятори працюючими настільки довго, наскільки це можливо. Коли миша зникне, у вас не повинно виникнути проблем із поступовим усуненням запаху.
Ви можете позбутися запаху мишей за допомогою свічок або пахощів. Поки ваші вентилятори працюють або після того, як запах вивітриться, зробіть щось, щоб покращити запах у вашому домі. Якщо у вас є ароматичні свічки, запаліть їх. Крім того, ви можете запалити трохи ладану або шавлії. Серед інших варіантів:
- Обсмажуйте кавові зерна або апельсинову шкірку в духовці при низькій температурі приблизно 30 хвилин. Частинки апельсина та кави є відомими дезодорантами.
- Використовуйте вставний ароматизатор, щоб наповнити кімнату приємним запахом протягом тривалого часу.
- Розкладіть по дому вугільні брикети, щоб поглинати частинки запаху в повітрі.
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