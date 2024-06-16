Змішайте розчин із 9 частин води та 1 частини відбілювача в пульверизаторі. Одягніть рукавички та маску від пилу. Використовуйте відбілювач до води у співвідношенні 1:9, щоб не пошкодити поверхню, на яку ви наносите відбілювач. Розведений відбілювач має бути безпечним для більшості поверхонь, але ви можете спочатку перевірити розчин на непомітній ділянці, щоб переконатися, що розведений відбілювач не залишить плям і не пошкодить поверхню. Не змішуйте відбілювач з будь-яким іншим миючим засобом (особливо з оцтом, який створить газоподібний хлор). Відбілювач може небезпечно реагувати з іншими очисними засобами.

Оцет і харчова сода є чудовими дезодорантами, але вони не так добре очищають і дезинфікують, як відбілювач.

Крім того, ви можете використовувати загальний дезінфікуючий засіб для чищення, наприклад Лізол. Поки він призначений для дезінфекції поверхонь, він працюватиме. Одягніть рукавички та маску від пилу. Використовуйте відбілювач до води у співвідношенні 1:9, щоб не пошкодити поверхню, на яку ви наносите відбілювач.Розведений відбілювач має бути безпечним для більшості поверхонь, але ви можете спочатку перевірити розчин на непомітній ділянці, щоб переконатися, що розведений відбілювач не залишить плям і не пошкодить поверхню.

Збризніть місце, де була знайдена миша, розчином. Струсіть пляшку з розпилювачем, щоб ретельно перемішати розчин. Кілька разів обприскайте область великою кількістю розчину відбілювача. Це вб’є всі віруси чи бактерії, які залишила миша.

Протріть це місце паперовим рушником і негайно викиньте рушник. Складіть кілька паперових рушників і нанесіть на підлогу відбілювач. Твердими круговими рухами втирайте розведений відбілювач у підлогу. Після того, як ви ретельно вимили місце, негайно викиньте паперовий рушник у смітник. Ви можете зробити це кілька разів, якщо хочете бути впевненими, що ви повністю очистили територію. Складіть кілька паперових рушників і нанесіть на підлогу відбілювач. Твердими круговими рухами втирайте розведений відбілювач у підлогу. Після того, як ви ретельно вимили місце, негайно викиньте паперовий рушник у смітник.