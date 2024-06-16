Если вы почувствовали в своем доме какой-то странный запах и наткнулись на виновника — дохлую мышь, — возможно, вы думаете, что делать дальше. Хорошая новость состоит в том, что существуют методы, которые могут помочь избавиться от запаха мышей на дому.
Утилизация мыши
Наденьте резиновые перчатки и маску от пыли. Мыши уже переносят болезни, но мертвая мышь особенно вероятно содержит неприятные бактерии или вирусы. Как только вы найдете мышь, наденьте маску от пыли и толстые резиновые перчатки.
- Если у вас нет резиновых перчаток, можно использовать нитриловые или пластиковые.
Найдите тело мышки. Чем сильнее пахнет гнилой капустой, тем ближе ты к мыши. Отодвиньте технику и посмотрите в шкафы, потому что мыши часто прячутся, когда умирают. Если вы начинаете замечать, что мухи привлекают один участок, внимательно изучите, чтобы найти виновника. Если вы не можете найти мышку, вызовите профессионала.
- Откровенно говоря, если животное попало в ловушку в вашей стене, возможно, вам лучше просто попытаться замаскировать запах и подождать, пока мышь разложится.
- Если вы хотите, чтобы мышь попала в ваши стены, проделайте небольшие отверстия в стене, чтобы попытаться найти источник. Когда вы найдете и удалите мышь, вы сможете заделать стену.
Поместите труп в два герметичных пластиковых пакета. Возьмите два полиэтиленовых пакета (идеально подойдут пакеты на молнии типа Ziploc). Поднимите мышь за основание хвоста и поместите ее внутрь первого мешка. Запечатайте первый мешок и затем поместите его в другой мешок. Это сможет предотвратить выход любых запахов или бактерий.
- Если мышь в ловушке, вы можете либо выбросить ловушку вместе с мышью, либо смочить ее в отбеливателе и воде после извлечения мыши.
Выбросьте упакованную мышку в обычный мусор. Положите пакет в помойку. Для большей безопасности немедленно вынесите мусор на улицу. Вам не нужно делать никаких дополнительных шагов, когда дело доходит до выбрасывания тушки мыши, поэтому спите спокойно, зная, что мышь прекрасно находится в обычной свалке.
- Каким бы соблазном ни было бросить маленькую мышку в унитаз и слить ее, не делайте этого. Мышь может довольно легко застрять в ваших трубах, и это очень плохо для вашей септической системы, даже если она проходит.
Выстирайте резиновые перчатки с отбеливателем и водой. Прежде чем снять резиновые перчатки, их нужно простерилизовать. Налейте отбеливающий колпачок на перчатки и тщательно потрите пальцы. Пропустите перчатки под теплой водой и смойте отбеливатель. Затем можно снять перчатки и противопылевую маску.
- Если вам неудобно повторно использовать перчатки в будущем (что вполне понятно), смело выбрасывайте их после стирки с отбеливателем.
- Вы не хотите сразу снимать перчатки, потому что вы можете случайно распространить любой вирус или бактерию, которую подхватили, когда схватили мышь.
Дезинфекция территории
Смешайте раствор из 9 частей воды и 1 части отбеливателя в пульверизаторе. Наденьте перчатки и маску от пыли. Используйте отбеливатель к воде в соотношении 1:9, чтобы не повредить поверхность, на которую вы наносите отбеливатель. Разбавленный отбеливатель должен быть безопасным для большинства поверхностей, но вы можете сначала проверить раствор на незаметном участке, чтобы убедиться, что разбавленный отбеливатель не оставит пятен и не повредит поверхность.
- Не смешивайте отбеливатель с другим моющим средством (особенно с уксусом, который создаст газообразный хлор). Отбеливатель может опасно реагировать с другими очистными средствами.
- Уксус и пищевая сода являются отличными дезодорантами, но они не так хорошо очищают и дезинфицируют, как отбеливатель.
- Кроме того, вы можете использовать общее дезинфицирующее чистящее средство, например Лизол. Пока он предназначен для дезинфекции поверхностей, он будет работать.
Сбрызните место, где была найдена мышь, раствором. Стряхните бутылку с распылителем, чтобы тщательно перемешать раствор. Несколько раз опрыскивайте область большим количеством раствора отбеливателя. Это убьет все вирусы или бактерии, оставленные мышью.
Протрите это место бумажным полотенцем и немедленно выбросьте полотенце. Сложите несколько бумажных полотенец и нанесите на пол отбеливатель. Твердыми круговыми движениями вотрите разбавленный отбеливатель в пол. После того, как вы тщательно вымыли место, немедленно выбросьте бумажное полотенце в мусорку.
- Вы можете сделать это несколько раз, если вы хотите быть уверены, что вы полностью очистили территорию.
Вытрите отбеливатель влажным бумажным полотенцем, если хотите. Отбеливатель и вода развеются сами по себе. Однако, если вы не хотите оставлять отбеливатель слишком долго, возьмите бумажное полотенце и смочите его водой. Протрите очищенный участок, чтобы впитать излишки отбеливателя. Затем высушите область другим бумажным полотенцем. Утилизируйте все это немедленно.
- Теперь все готово. При отсутствии каких-либо запахов в воздухе ваша проблема безопасно решена!
Дезодорация вашего дома
Откройте столько окон, сколько можете. Независимо от того, чувствуете ли вы запах или нет, хорошей идеей будет проветрить дом, чтобы избавиться от запаха мышей. К счастью, избавиться от этого запаха не является радикальной задачей. Начните с открытия всех окон в комнате, где вы работаете.
- После уборки за мышами не нужно проветривать дом. Делать это нужно только в том случае, если почувствуете что-нибудь странное.
- Если мыши некоторое время находились рядом, вы можете заметить липкий мускусный запах. Это мышиная моча. Чтобы избавиться от запаха мышей и их мочи, вам нужно будет особенно постараться.
Включите воздух на высокий уровень и запустите несколько вентиляторов. Если у вас есть оконный блок, включите его. В противном случае включите центральный вентилятор кондиционера, чтобы избавиться от запаха мышей. Если у вас есть потолочные вентиляторы, включите их. Если у вас есть настольные или стоячие вентиляторы, внесите их в комнату и направьте на открытые окна. Направьте весь воздушный поток из вашего дома. Это поможет устранить неприятные запахи снаружи.
- Оставьте вентиляторы работающими настолько долго, насколько это возможно. Когда мышь исчезнет, у вас не должно возникнуть проблем с постепенным устранением запаха.
Вы можете избавиться от запаха мышей с помощью свечей или аромата. Пока ваши вентиляторы работают или после того, как запах выветрится, сделайте что-нибудь, чтобы улучшить запах в вашем доме. Если у вас есть ароматические свечи, зажгите их. Кроме того, вы можете зажечь немного ладана или шалфея. Среди других вариантов:
- Обжаривайте кофейные зерна или апельсиновую кожуру в духовке при низкой температуре примерно 30 минут. Частицы апельсина и кофе являются известными дезодорантами.
- Используйте вставной ароматизатор, чтобы наполнить комнату приятным запахом в течение длительного времени.
- Разложите по дому угольные брикеты, чтобы поглощать частицы запаха в воздухе.
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