Смешайте раствор из 9 частей воды и 1 части отбеливателя в пульверизаторе. Наденьте перчатки и маску от пыли. Используйте отбеливатель к воде в соотношении 1:9, чтобы не повредить поверхность, на которую вы наносите отбеливатель. Разбавленный отбеливатель должен быть безопасным для большинства поверхностей, но вы можете сначала проверить раствор на незаметном участке, чтобы убедиться, что разбавленный отбеливатель не оставит пятен и не повредит поверхность. Не смешивайте отбеливатель с другим моющим средством (особенно с уксусом, который создаст газообразный хлор). Отбеливатель может опасно реагировать с другими очистными средствами.

Уксус и пищевая сода являются отличными дезодорантами, но они не так хорошо очищают и дезинфицируют, как отбеливатель.

Кроме того, вы можете использовать общее дезинфицирующее чистящее средство, например Лизол. Пока он предназначен для дезинфекции поверхностей, он будет работать. Наденьте перчатки и маску от пыли. Используйте отбеливатель к воде в соотношении 1:9, чтобы не повредить поверхность, на которую вы наносите отбеливатель.Разбавленный отбеливатель должен быть безопасным для большинства поверхностей, но вы можете сначала проверить раствор на незаметном участке, чтобы убедиться, что разбавленный отбеливатель не оставит пятен и не повредит поверхность.

Сбрызните место, где была найдена мышь, раствором. Стряхните бутылку с распылителем, чтобы тщательно перемешать раствор. Несколько раз опрыскивайте область большим количеством раствора отбеливателя. Это убьет все вирусы или бактерии, оставленные мышью.

Протрите это место бумажным полотенцем и немедленно выбросьте полотенце. Сложите несколько бумажных полотенец и нанесите на пол отбеливатель. Твердыми круговыми движениями вотрите разбавленный отбеливатель в пол. После того, как вы тщательно вымыли место, немедленно выбросьте бумажное полотенце в мусорку. Вы можете сделать это несколько раз, если вы хотите быть уверены, что вы полностью очистили территорию. Сложите несколько бумажных полотенец и нанесите на пол отбеливатель. Твердыми круговыми движениями вотрите разбавленный отбеливатель в пол. После того, как вы тщательно вымыли место, немедленно выбросьте бумажное полотенце в мусорку.