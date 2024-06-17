Господиня розповіла, що основне стебло огірків рекомендується причіплювати, щоб на бічних гілочках наростали плоди.

Про це йдеться на youtube-каналі "У гостях у Тані".

В основному огірки є і на головному стеблі, можна залишати, але коли Ми вирощуємо на землі, то варто прищіплювати над шостим листочком і потім бічні пагони ідуть і вони дають великий урожай.

Чим підживити огірки у червні?

До замульчованих огірків можна додати до кореня препарат.

Препарат варто використовувати той, у складі якого багато калію і фосфору.

Фосфор - це зав'язь і калій - це ріст плоду огірків.

Господиня рекомендує використовувати біопрепарат, тому що у червні багато хто вже їсть огірки з городу, тому мінеральні добрива краще використовувати.

Варто використовувати біологічні добрива для огірків.

Молода капуста теж виросте дуже швидко завдяки цим добривам.

На цьому добриві і огірки теж в'яжуться, органічне добриво називається "Гуміно".

Воно використовується для підживлення овочів ягідних плодових культур для кімнатних рослин теж. Добриво має натуральний запах і склад чистий курячий послід, без домішок перероблений без антибіотиків.

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