Хозяйка рассказала, что основной стебель огурцов рекомендуется прищипывать, чтобы на боковых веточках нарастали плоды.

Об этом говорится на youtube-канале "В гостях у Тани".

В основном огурцы есть и на главном стебле, можно оставлять, но когда мы выращиваем на земле, то стоит прищипывать над шестым листочком и затем боковые побеги идут и они дают большой урожай.

Чем подкормить огурцы в июне?

К замульчеванным огурцам можно добавить к корню препарат.

Препарат следует использовать тот, в составе которого много калия и фосфора.

Фосфор – это завязь и калий – это рост плода огурцов.

Хозяйка рекомендует использовать биопрепарат, потому что в июне многие уже ест огурцы из огорода, поэтому минеральные удобрения лучше использовать.

Следует использовать биологические удобрения для огурцов.

Молодая капуста тоже вырастет очень быстро благодаря этим удобрениям.

На этом удобрении и огурцы тоже вяжутся, органическое удобрение называется "гумино".

Оно используется для подкормки овощей ягодных плодовых культур для комнатных растений тоже. Удобрение имеет натуральный запах и состав чистый куриный помет, без примесей переделан без антибиотиков.

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