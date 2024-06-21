Добре поливайте і удобрюйте капусту, обов'язково стежте за тим, щоб ґрунт ніколи не пересихав.

Перевірений спосіб посадки капустяних культур, у тому числі цвітної капусти ріпи та брюссельської – полягає у вирощуванні їх у дуже твердому ґрунті.

Також не допускайте надмірного поливу капусти. Удобряйту капусту раз на два тижні рідким кормом, багатим на азот + кальцій.

Рослини капусти використовують поживні речовини з ґрунту в міру свого зростання, тому поповнення запасів поживних речовин гарантує, що рослини повністю розкриють свій потенціал.

Виберіть добрива, спеціально розроблені для вашої культури капусти.

Удобрюйте капусту за два тижні після пересадки збалансованим (10-10-10) добривом.

Через три тижні додайте багаті на азот добрива, капусті необхідний азот на ранніх стадіях.

Якщо капуста не утворює качан, розгляньте можливість підживлення добривом із високим вмістом фосфору.

Поливайте капусту і пропалюйте бур'яни між рослинами мотикою або вручну.

Щоб запобігти накопиченню хвороб, що передаються через ґрунт, щороку змінюйте місця посадки капусти. Зачекайте 3 роки, перш ніж садити капусту на тому самому місці.

Щоб запобігти захворюванню, після збирання врожаю видаляйте всю рослину капусти, а не залишайте коріння в землі.

Ваша капуста має бути готова до збирання приблизно через 20 тижнів.

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