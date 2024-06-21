Хорошо поливайте и удобряйте капусту, обязательно следите за тем, чтобы почва никогда не пересыхала.

Проверенный способ посадки капустных культур, в том числе цветной капусты репы и брюссельской - заключается в выращивании их в очень твердой почве.

Также не допускайте чрезмерного полива капусты. Удобряйту капусту раз в две недели жидким кормом, богатым азотом + кальций.

Растения капусты используют питательные вещества из почвы по мере своего роста, поэтому пополнение запасов питательных веществ гарантирует, что ваши растения полностью раскроют свой потенциал.

Выберите удобрение, специально разработанное для вашей культуры капусты.

Удобряйте капусту через две недели после пересадки сбалансированным (10-10-10) удобрением.

Через три недели добавьте богатое азотом удобрение, капусте необходим азот на ранних стадиях.

Если капуста не образует кочан, рассмотрите возможность подкормки удобрением с высоким содержанием фосфора.

Поливайте капусту и пропалывайте сорняки между растениями мотыгой или вручную.

Чтобы предотвратить накопление болезней, передающихся через почву, каждый год меняйте места посадки капусты. Подождите 3 года, прежде чем сажать капусту на том же месте.

Чтобы предотвратить заболевание, после сбора урожая удаляйте все растение капусты, а не оставляйте корни в земле.

Ваша капуста должна быть готова к сбору примерно через 20 недель.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.