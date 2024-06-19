Досвідчені господині розповіли, що потрібно знати про підв'язку, поливання, внесення добрив та запилення помідорів, щоб отримати максимальний урожай.

Коли помідори почнуть активно рости, закріпіть їх кілками або спеціальною кліткою для томатів, щоб запобігти руйнуванню рослин від вітру і не тільки.

Як виростити великі та смачні помідори?

Удобрюйте рослини помідорів збалансованим NPK-добривом - азот (N), фосфор (P) та калій (K). Найпростіший спосіб внесення добрив – використовувати гранульоване добриво повільної дії та вносити гранули у верхній шар ґрунту.

Перевіряйте рослину помідорів 1-2 рази на день, щоб дізнатися, чи вона потребує поливу.

Слідкуйте за тим, щоб грунт був вологим і не надто сухим, оскільки це негативно вплине на плоди і може призвести до їх розтріскування або гниття помідорів.

Нанесіть воду прямо на ґрунт за допомогою лійки. Уникайте намокання та обприскування листя, оскільки висока вологість може сприяти спалаху хвороб.

Коли рослини помідорів почнуть цвісти, обережно постукайте по стеблі кожної рослини, щоб пилок поширився і рослини самозапилювалися.

Залежно від сорту помідорів очікується, що плоди будуть готові до збирання через 70–100 днів після посіву.

Індетермінантні сорти помідорів продовжуватимуть цвісти і плодоносити доти, поки домашній садівник поливає, удобрює та запилює їх.

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