Опытные хозяйки рассказали, что нужно знать о подвязке, поливе, внесении удобрений и опылении помидоров, чтобы получить максимальный урожай.

Когда помидоры начнут активно расти, закрепите их кольями или специальной клеткой для томатов, чтобы предотвратить разрушение растений от ветра и не только. Об этом рассказали специалисты в рубрике "Зеленый участок" в "Завтраке с 1+1".

Как вырастить большие и вкусные помидоры?

Удобряйте растения помидоров сбалансированным NPK-удобрением - азот (N), фосфор (P) та калий (K). Самый простой способ внесения удобрений — использовать гранулированное удобрение медленного действия и вносить гранулы в верхний слой почвы.

Проверяйте растение помидоров 1-2 раза в день, чтобы узнать, нуждается ли оно в поливе.

Следите за тем, чтобы почва была влажной и не слишком сухой, так как это отрицательно повлияет на плоды и может привести к их растрескиванию или гниению помидоров.

Нанесите воду прямо на почву с помощью лейки. Избегайте намокания и опрыскивания листьев, так как высокая влажность может способствовать вспышке болезней.

Когда растения помидоров начнут цвести, осторожно постучите по стеблю каждого растения, чтобы пыльца распространилась и растения самоопылялись.

В зависимости от сорта помидоров можно ожидать, что плоды будут готовы к сбору через 70–100 дней после посева.

Индетерминантные сорта помидоров будут продолжать цвести и плодоносить до тех пор, пока домашний садовод поливает, удобряет и опыляет их.

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