Складна економічна ситуація в державі призвела до того, що мільйони українців залишились без стабільних доходів, але продовжують сплачувати комунальні послуги та допомагати військовим.
Про це йдеться у петиції на сайті президента Україні.
Автор звернення Остапенко Дмитро повідомив, що умовах війни, вкрай складно уявити, як прості українці будуть справлятися з підвищення тарифів на комунальні послуги, які відбуваються зараз.
"Просимо Вас, виступити з офіційною заявою та доручити запровадити мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для споживачів", - йдеться у повідомленні.
Також у зверненні автор петиції закликає ініціювати проведення консультацій та обговорення питання щодо заборони до кінця воєнного стану в країні, підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів.
Зокрема йдеться про тарифи на послуги з постачання та розподілу природного газу, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з водопостачання та водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, поводження з побутовими відходами.
Станом на 17 червня петиція набрала 857 голосів з 25000 необхідних для того, щоб її розглянув президент.
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