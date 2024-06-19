Украинцы предлагают инициировать введение моратория на повышение тарифов на все коммунальные услуги для потребителей во время войны.

Сложная экономическая ситуация в государстве привела к тому, что миллионы украинцев остались без стабильных доходов, но продолжают оплачивать коммунальные услуги и помогать военным.

Об этом говорится в петиции на сайте президента Украины.

Автор обращения Остапенко Дмитрий сообщил, что в условиях войны крайне сложно представить, как простые украинцы будут справляться с повышением происходящих сейчас тарифов на коммунальные услуги.

"Просим Вас выступить с официальным заявлением и поручить ввести мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для потребителей", - говорится в сообщении.

Также в обращении автор петиции призывает инициировать проведение консультаций и обсуждение вопроса по запрету до конца военного положения в стране, повышать тарифы для всех категорий потребителей.

В частности, речь идет о тарифах на услуги по поставкам и распределению природного газа, транспортировке и поставке тепловой энергии, услугам по водоснабжению и водоотводу, поставкам и распределению электрической энергии, обращению с бытовыми отходами.

По состоянию на 17 июня петиция набрала 857 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

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