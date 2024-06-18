Якщо ви хочете легко та швидко почистити матрац від забруднень та плям, то ви можете спробувати п'ять перевірених кроків.

Якщо у вас трапилися якісь нещасні випадки, як-от розлита їжа чи напій, ми рекомендуємо негайно почистити матрац, перш ніж з’явиться пляма чи неприємний запах.

Простий спосіб почистити матрац

Все, що вам потрібно зробити, це зняти білизну з ліжка й освіжити його. На щастя, почистити матрац – це досить проста процедура, і вам навіть не потрібно купувати дороге обладнання для чистячих розчинів.

Чистка матраца в 5 кроків:

1. Спочатку пропилососіть матрац

Спочатку потрібно почистити матрац від усієї постільної білизни. Більшість пилососів оснащено насадкою для оббивки, і ми пропонуємо використовувати цей чудовий прилад, щоб добре пропилососити ваш матрац від верху до ніг. Спосіб розпочати – почати з узголів’я матраца, просуватися по всій поверхні та вниз до дна. Зробіть ваші рухи вузькими, щоб не пропустити жодної частини матраца, і ви пропилососите поверхню в найкоротші терміни.

2. Усуньте плями

Не змочуйте матрац водою або очисними розчинами. Це може непоправно пошкодити ваш матрац. Піна з ефектом пам'яті не призначена навіть для намокання. Однак нас часто запитують про те, що робити, коли мова йде про непривабливі плями на матраці. Зрештою, ми всі винні в тому, що іноді перекушуємо в ліжку або насолоджуємося чашкою гарячого чаю. Тому ми розуміємо, що аварії трапляються. Хороша новина полягає в тому, що ви можете виправити плями на матраці.

Коли мова заходить про подібні побутові плями, їх потрібно очистити. Ось як це працює:

Створіть суміш із рідкого розчину для миття посуду, харчової соди та перекису водню та помістіть її в пульверизатор. Розпиліть або протріть суміш безпосередньо на забруднену ділянку вологою тканиною та промокніть пляму.

Крім того, ви можете знайти природний ферментний засіб для очищення плями, розщеплюючи хімічний вміст. Як чудовий варіант рекомендуються цитрусові очисники.

3. Дезодоруйте матрац

Після того, як ви пропилососили матрац і видалили всі плями, ви можете почати дезодорувати ліжко. Радимо рясно посипати содою і залишити на кілька годин. Чим довше ви залишите його, тим кращий результат ви отримаєте, оскільки харчова сода має здатність поглинати вологу та неприємні запахи. Для найкращих результатів спробуйте залишити на ніч. Після цього ви можете знову пропилососити матрац, щоб позбутися харчової соди.

4. Застосовуйте сонячне світло

Ніколи не недооцінюйте силу сонця як засобу для чищення. Ультрафіолетові промені сонця можуть видалити майже будь-які плями, і, мабуть, немає кращого способу оновити ваш матрац, ніж винести його на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям і отримати вітамін D. Це чудовий метод, який можна використовувати, якщо ви можете і це абсолютно нешкідливий для матраца, якщо немає дощу. Просто переконайтеся, що ви перевіряєте прогноз погоди, перш ніж залишити свій матрац на вулиці, щоб побувати на кількох променях.

5. Переверніть матрац

Після того, як вам вдалося почистити матрац, ви можете його перевернути. Залежно від типу вашого матраца, можливо, вам взагалі не доведеться його перевертати – просто ознайомтеся з рекомендаціями виробника. Якщо вам цікаво, навіщо потрібно перевертати матрац, відповідь полягає в тому, що це може надати вашому матрацу нових життєвих сил і збільшити його загальний термін служби.

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