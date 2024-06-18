Если вы хотите легко и быстро почистить матрас от загрязнений и пятен, вы можете попробовать пять проверенных шагов.

Если у вас случились какие-то несчастные случаи, например разлитая пища или напиток, мы рекомендуем немедленно почистить матрас, прежде чем появится пятно или неприятный запах.

Простой способ почистить матрас

Все, что нужно сделать, это снять белье с кровати и освежить его. К счастью, почистить матрас – это достаточно простая процедура, и вам даже не нужно покупать дорогостоящее оборудование для чистящих растворов.

Чистка матраса в 5 шагов:

1. Сначала пропылесосите матрас

Сначала нужно почистить матрас от всего постельного белья. Большинство пылесосов оснащено насадкой для обивки, и мы предлагаем использовать этот отличный прибор, чтобы хорошо пропылесосить ваш матрас от верха до ног. Способ начать – начать с изголовья матраса, продвигаться по всей поверхности и вниз ко дну. Сделайте ваши движения узкими, чтобы не пропустить ни одной части матраса, и вы пропылесосите поверхность в кратчайшие сроки.

2. Устраните пятна

Не смачивайте матрас водой или очистными растворами. Это может невосполнимо повредить ваш матрас. Пена с эффектом памяти не предназначена даже для намокания. Однако нас часто спрашивают о том, что делать, когда речь идет о неприглядных пятнах на матрасе. В конце концов мы все виноваты в том, что иногда перекусываем в постели или наслаждаемся чашкой горячего чая. Поэтому мы понимаем, что аварии случаются. Хорошая новость состоит в том, что вы можете исправить пятна на матрасе.

Когда речь заходит о подобных бытовых пятнах, их нужно очистить. Вот как это работает:

Создайте смесь из жидкого раствора для мытья посуды, пищевой соды и перекиси водорода и поместите в пульверизатор. Распылите или протрите смесь непосредственно на загрязненный участок влажной тканью и промокните пятно.

Кроме того, вы можете найти природное ферментное средство для очистки пятна, расщепляя химическое содержимое. Как отличный вариант рекомендуются цитрусовые очистители.

3. Дезодоруйте матрац

После того как вы пропылесосили матрас и удалили все пятна, вы можете начать дезодорировать кровать. Советуем обильно посыпать содой и оставить на несколько часов. Чем дольше вы оставите его, тем лучше вы получите, поскольку пищевая сода обладает способностью поглощать влагу и неприятные запахи. Для лучшего результата попробуйте оставить на ночь. После этого вы можете снова пропылесосить матрас, чтобы избавиться от пищевой соды.

4. Используйте солнечный свет

Никогда не недооценивайте силу солнца как чистящего средства. Ультрафиолетовые лучи солнца могут удалить почти любые пятна, и, пожалуй, нет лучшего способа обновить ваш матрас, чем вынести его на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и получить витамин D. Это отличный метод, который можно использовать, если вы можете и это абсолютно безвреден для матраса, если нет дождя. Просто убедитесь, что вы проверяете прогноз погоды, прежде чем оставить свой матрас на улице, чтобы побывать на нескольких лучах.

5. Переверните матрас

После того как вам удалось почистить матрас, вы можете его перевернуть. В зависимости от типа вашего матраса, возможно, вам вообще не придется его переворачивать – просто ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Если вам интересно, зачем нужно переворачивать матрас, ответ состоит в том, что это может предоставить вашему матрацу новые жизненные силы и увеличить его общий срок службы.

Читайте также:

Как очистить окна и стекло от остатков скотча: об этих хитрых трюках вы не слышали

Как вымыть окна и двери без разводов: важные советы

Как отмыть кухонное окно до блеска: понадобятся всего два ингредиента