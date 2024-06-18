Якщо ви не пам'ятаєте, коли останній раз думали про те, як почистити морозильну камеру, то це цілком нормально. Про морозилку часто забуває більшість із нас. Однак, зараз саме час взятися за те, щоб все таки привести її в порядок.
Як почистити та продезінфікувати морозильну камеру
Крок 1. Розморозьте морозильну камеру
По-перше, розморозьте морозильну камеру, щоб забезпечити оптимальну роботу вашого приладу та допомогти мінімізувати рахунки за комунальні послуги. Вам потрібно буде вимкнути морозильну камеру, а потім відключити її від мережі перед чищенням. Покладіть під неї рушники або старі газети, щоб зібрати воду, яка може капати.
Для розморожування морозильної камери знадобиться кілька годин. Вийміть усі полиці, ящики та будь-які інші знімні частини. Дайте їм нагрітися до кімнатної температури, потім вимийте знімні частини, такі як полиці та ящики, вручну гарячою водою з милом і висушіть чистим рушником. Не пускайте холодні скляні полиці або ящики під гарячу воду, оскільки скло може тріснути.
Крок 2. Перемістіть усі продукти з морозильної камери в охолоджувач
Перед тим, як почистити морозильну камеру, вийміть продукти з морозилки. Якщо у вашій морозильній камері багато продуктів, подумайте, що зберегти, а що кинути. Їжу в морозильній камері, яку ви не можете ідентифікувати, слід викидати. Для елементів, які ви хочете зберегти, використовуйте маркер і позначте їх назвами та датами. Якщо їжа виглядає неприємно або пахне дивно — або ви просто не впевнені, викиньте її теж. Великі кристали льоду всередині контейнера або шар інею на продуктах також є ознаками поганої якості та можливого забруднення, тому їх слід викинути.
Ось вказівки щодо тривалості зберігання продуктів у морозилці:
- Яловичий і свинячий фарш: 3-4 місяці
- Яловичі стейки та печеня: 6-12 місяців
- Свинячі відбивні: 4-6 місяців
- Печеня зі свинини: 4-6 міс
- Обід м'ясо і ковбаса: 1-2 міс
- Нежирна риба (тріска, пікша, камбала): до 6 місяців
- Жирна риба (тунець, лосось): 2-3 місяці
- Залишки вареного м'яса: 2-3 місяці
Покладіть продукти, які ви збираєтеся зберігати, у холодильник або пластиковий пакет разом, щоб вони залишалися холодними.
Крок 3. Протріть і продезінфікуйте морозильну камеру
Коли весь лід та іній розтане, очистіть внутрішню частину пристрою гарячою водою з милом. Вам потрібно почистити морозильну камеру всередині гарячою водою з милом, а потім протерти чистою водою, щоб змити мило. Не забудьте протерти внутрішню частину дверцят морозильної камери та будь-яких ящиків, які не можна вийняти. Висушіть все чистим рушником. Для дезінфекції використовуйте розчин 1 столової ложки рідкого відбілювача на 1 галон води. Це слід робити тільки після очищення гарячою водою з милом.
У вашій морозильній камері також є дренаж або дренажна трубка, яку слід від’єднати та видалити з неї всю воду. Зверніться до посібника користувача, якщо ви не впевнені, де він знаходиться.
Крок 4. Знову увімкніть морозильну камеру та наповніть її
Коли вам вдалося почистити морозильну камеру, зачекайте, доки температура в ній наблизиться до 18 градусів за Цельсієм, а потім наповніть і реорганізуйте морозильну камеру, щоб ви могли знайти все, що зберігається всередині. Закінчивши процес, вимийте руки з милом і водою, вимийте всі рушники, якими висушили морозильну камеру, перш ніж використовувати їх знову, і використовуйте гарячу мильну воду, щоб протерти кухонну стійку, кулер або пакети, в які ви поклали продукти, частини холодильника, та будь-які миючі засоби.
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