Перед тим, як почистити морозильну камеру, вийміть продукти з морозилки. Якщо у вашій морозильній камері багато продуктів, подумайте, що зберегти, а що кинути. Їжу в морозильній камері, яку ви не можете ідентифікувати, слід викидати. Для елементів, які ви хочете зберегти, використовуйте маркер і позначте їх назвами та датами. Якщо їжа виглядає неприємно або пахне дивно — або ви просто не впевнені, викиньте її теж. Великі кристали льоду всередині контейнера або шар інею на продуктах також є ознаками поганої якості та можливого забруднення, тому їх слід викинути.