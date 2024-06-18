Морозильник требует глубокой очистки примерно раз в год, поэтому вам следует задуматься о том, чтобы очистить и продезинфицировать его.

Если вы не помните, когда в последний раз думали о том, как почистить морозильную камеру , то это вполне нормально. О морозилке часто забывают большинство из нас. Однако сейчас самое время взяться за то, чтобы все-таки привести ее в порядок.

Как почистить и продезинфицировать морозильную камеру

Шаг 1. Разморозьте морозильную камеру

Во-первых, разморозьте морозильную камеру, чтобы обеспечить оптимальную работу вашего устройства и помочь минимизировать счета за коммунальные услуги. Вам нужно будет выключить морозильную камеру, а затем отключить ее от сети перед чисткой. Положите под него полотенца или старые газеты, чтобы собрать воду, которая может капать.

Для размораживания морозильной камеры понадобится несколько часов. Извлеките все полки, ящики и другие съемные части. Дайте им нагреться до комнатной температуры, затем вымойте съемные части, такие как полки и ящики, вручную горячей водой с мылом и высушите чистым полотенцем. Не пускайте холодные стеклянные полки или ящики под горячую воду, так как стекло может треснуть.

Шаг 2. Переместите все продукты из морозильной камеры в охладитель

Перед очисткой морозильной камеры извлеките продукты из морозилки. Если в морозильной камере много продуктов, подумайте, что сохранить, а что бросить. Еду в морозильной камере, которую вы не можете идентифицировать, следует выбрасывать. Для элементов, которые вы хотите сохранить, используйте маркер и отметьте их названиями и датами. Если еда выглядит неприятно или пахнет странно – или вы просто не уверены, выбросьте ее тоже. Большие кристаллы льда внутри контейнера или слой инея на продуктах также являются признаками плохого качества и возможного загрязнения, поэтому их следует выбросить.

Вот указания по длительности хранения продуктов в морозилке:

Говяжий и свиной фарш: 3-4 месяца

Говяжьи стейки и жаркое: 6-12 месяцев

Свиные отбивные: 4-6 месяцев

Жаркое из свинины: 4-6 мес

Обед мясо и колбаса: 1-2 мес

Нежирная рыба (треска, пикша, камбала): до 6 месяцев

Жирная рыба (тунец, лосось): 2-3 месяца

Остатки вареного мяса: 2-3 месяца

Положите продукты, которые вы собираетесь хранить в холодильник или пластиковый пакет вместе, чтобы они оставались холодными.

Шаг 3. Протрите и продезинфицируйте морозильную камеру

Когда весь лед и иной растает, очистите внутреннюю часть устройства горячей водой с мылом. Вам нужно почистить морозильную камеру внутри горячей водой с мылом, затем протереть чистой водой, чтобы смыть мыло. Не забудьте протереть внутреннюю часть дверцы морозильной камеры и любых ящиков, которые нельзя вынуть. Высушите все чистым полотенцем. Для дезинфекции используйте раствор 1 столовой ложки жидкого отбеливателя на 1 галлон воды. Это следует делать только после очищения горячей водой с мылом.

В морозильной камере также есть дренаж или дренажная трубка, которую следует отсоединить и удалить из нее всю воду. Обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены, где он находится.

Шаг 4. Снова включите морозильную камеру и заполните ее.

Когда вам удалось почистить морозильную камеру, подождите, пока температура в ней приблизится к 18 градусам Цельсия, а затем наполните и реорганизуйте морозильную камеру, чтобы вы могли найти все, что сохраняется внутри. Закончив процесс, вымойте руки с мылом и водой, вымойте все полотенца, которыми высушили морозильную камеру, прежде чем использовать их снова, и используйте горячую мыльную воду, чтобы протереть кухонную стойку, кулер или пакеты, в которые вы положили продукты, части холодильника, и любые моющие средства.

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