Почистити жалюзі — це той обов’язок, про який ви можете не пам’ятати під час щотижневого прибирання, але він справді може змінити ваш будинок. Мало того, що ваші жалюзі – і, у свою чергу, кімната, у якій вони знаходяться, виглядатимуть привабливіше, якщо вони очищені від бруду, але й уникнення шарів пилу, що осідає, допоможе зменшити алергію.

З такою кількістю різновидів жалюзі на ринку, важко визначити метод чищення, який підходить саме вам. Якщо можливо, ви завжди повинні ознайомитися з інструкціями по догляду, наданими виробником жалюзі, що допоможе вам уникнути будь-яких можливих пошкоджень.

Щоб спрямувати вас у правильному напрямку, ми зібрали наші найкращі поради щодо того, як почистити різні типи жалюзі, які можуть бути у вашому домі.

Венеціанські жалюзі

Венеціанські жалюзі зазвичай виготовляються з деревини, алюмінію або ПВХ, і різні матеріали можуть вимагати різних технологій. Перший крок до того, щоб почистити венеціанські жалюзі – це закрити ламелі, щоб вони лежали якомога рівніше, потім або протерти їх серветкою з мікроволокна, або почистити їх пилососом.

Якщо на ваших жалюзі є плями або бруд і вам потрібно трохи більше TLC, обережно протріть їх водою та миючим розчином, безпечним для матеріалу, з яким ви працюєте. Алюмінієві жалюзі можуть витримувати більшість м’яких миючих засобів або злегка мильну воду, але дерев’яні жалюзі легше пошкодити. Якщо одна волога ганчірка не справляється із завданням, спробуйте м’який засіб для чищення деревини або сильно розведену суміш оцту. Негайно витріть жалюзі м’якою тканиною, щоб запобігти пошкодженню водою.

Рулонні та римські штори

Виготовлені з різноманітних тканин, рулонні та римські штори легко очищаються пилососом для видалення пилу. Використовуючи інструмент для оббивки або насадку-щітку для пилу, ретельно пропилососьте жалюзі зверху вниз. Точково обробіть будь-які плями водою, м’яким миючим засобом або милом і м’якою тканиною. Промокніть плями замість того, щоб терти, для найбільш ефективного та дбайливого чищення.

Якщо ваші жалюзі зроблені з тканини без покриття та сильно забруднені, ви можете зняти їх з вікон і замочити в розведеній суміші миючих засобів. Деякі жалюзі можна навіть прати в пральній машині. Для матеріалів, схильних до пошкодження водою, спробуйте почистити жалюзі парою, щоб видалити бруд і зменшити запахи. Тільки будьте обережні, щоб не обпекти тканину при цьому.

Вертикальні жалюзі

Почистити вертикальні жалюзі можна так само, як і венеціанські або рулонні штори. Використовуючи те саме безпечне для тканини кріплення, пропилососіть кожну панель зверху вниз, щоб видалити будь-який пил. Потім протріть жалюзі м’яким розведеним миючим засобом і м’якою тканиною, звертаючи увагу на будь-які плями або стійкі сліди.

Витріть жалюзі свіжою тканиною після очищення, щоб уникнути пошкодження цвіллю та водою.

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