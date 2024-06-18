Почистить жалюзи — это та обязанность, которую вы можете не помнить во время еженедельной уборки, но она действительно может изменить ваш дом. Мало того, что ваши жалюзи – и, в свою очередь, комната, в которой они находятся, будут выглядеть привлекательнее, если они очищены от грязи, но и избегание оседающих слоев пыли поможет уменьшить аллергию.

С таким количеством разновидностей жалюзи на рынке трудно определить метод чистки, который подходит именно вам. Если возможно, вы всегда должны ознакомиться с инструкциями по уходу, предоставленными изготовителем жалюзи, что поможет вам избежать любых возможных повреждений.

Чтобы направить вас в правильном направлении, мы собрали наши лучшие советы по почистке различных типов жалюзи, которые могут быть в вашем доме.

Венецианские жалюзи

Венецианские жалюзи обычно изготавливаются из древесины, алюминия или ПВХ, и разные материалы могут требовать различных технологий. Первый шаг к тому, чтобы почистить венецианские жалюзи – это закрыть ламели, чтобы они лежали как можно ровнее, затем протереть их салфеткой из микроволокна, или почистить их пылесосом.

Если на ваших жалюзи есть пятна или грязь и вам нужно немного больше TLC, осторожно протрите их водой и моющим раствором, безопасным для материала, с которым вы работаете. Алюминиевые жалюзи могут выдерживать большинство мягких моющих средств или слегка мыльную воду, но деревянные жалюзи легче повредить. Если одна влажная тряпка не справляется с заданием, попробуйте мягкое чистящее средство или сильно разведенную смесь уксуса. Немедленно протрите жалюзи мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение водой.

Рулонные и римские шторы

Изготовленные из разнообразных тканей рулонные и римские шторы легко очищаются пылесосом для удаления пыли. Используя инструмент для обивки или насадку-щетку для пыли, тщательно пропылетесь жалюзи сверху вниз. Точечно обработайте любые пятна водой, мягким моющим средством или мылом и мягкой тканью. Промокните пятна вместо того, чтобы тереть, для наиболее эффективной и бережной чистки.

Если ваши жалюзи сделаны из ткани без покрытия и сильно загрязнены, вы можете снять их с окон и замочить в разбавленной смеси моющих средств. Некоторые жалюзи можно даже стирать в стиральной машине. Для материалов, подверженных повреждению водой, попробуйте почистить жалюзи паром, чтобы удалить грязь и уменьшить запахи. Только будьте осторожны, чтобы не обжечь ткань при этом.

Вертикальные жалюзи

Почистить вертикальные жалюзи можно так же, как венецианские или рулонные шторы. Используя то же безопасное для ткани крепление, пропылесосите каждую панель сверху вниз, чтобы удалить любую пыль. Затем протрите жалюзи мягким разбавленным моющим средством и мягкой тканью, обращая внимание на любые пятна или стойкие следы.

После очистки протрите жалюзи свежей тканью, чтобы избежать повреждения плесенью и водой.

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