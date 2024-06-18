Тюль - синтетична тканина, виготовлена ​​з віскози, нейлону або шовку, створює чудовий, повітряний ефект для весільних фат, суконь для особливих випадків і прикрас, отже випрати тюль може бути дещо складно. Ця делікатна тканина справді досить вибаглива в догляді, однак існують поради, з якими вам буде під силу випрати тюль.

Як випрати тюль

Перед тим, як випрати тюль, проведіть тестування невеликої частини тюлю може вказати результати очищення. Прання тюлю вручну в прохолодній воді з м’яким милом працює добре. Сильні миючі засоби та відбілювачі не повинні контактувати з цією синтетикою. Хоча машинне прання може працювати, тюль може порватися, зачепившись за блискавки та іншу фурнітуру під час перемішування. Тепло від сушильних машин може зробити тюль більш сухим і крихким. Висушування тканини на повітрі в місці з достатньою циркуляцією повітря запобігає пошкодженню від тепла.

Видалення плям

Для видалення точкових плям потрібно лише обережно потерти м’яким милом і водою. Інтенсивне тертя може зіпсувати сітку. Тому, коли ви вирішите випрати тюль, робіть це обережно.

Видалення зморшок