Тюль - синтетична тканина, виготовлена з віскози, нейлону або шовку, створює чудовий, повітряний ефект для весільних фат, суконь для особливих випадків і прикрас, отже випрати тюль може бути дещо складно. Ця делікатна тканина справді досить вибаглива в догляді, однак існують поради, з якими вам буде під силу випрати тюль.
Як випрати тюль
Перед тим, як випрати тюль, проведіть тестування невеликої частини тюлю може вказати результати очищення. Прання тюлю вручну в прохолодній воді з м’яким милом працює добре. Сильні миючі засоби та відбілювачі не повинні контактувати з цією синтетикою. Хоча машинне прання може працювати, тюль може порватися, зачепившись за блискавки та іншу фурнітуру під час перемішування. Тепло від сушильних машин може зробити тюль більш сухим і крихким. Висушування тканини на повітрі в місці з достатньою циркуляцією повітря запобігає пошкодженню від тепла.
Видалення плям
Для видалення точкових плям потрібно лише обережно потерти м’яким милом і водою. Інтенсивне тертя може зіпсувати сітку. Тому, коли ви вирішите випрати тюль, робіть це обережно.
Видалення зморшок
Притискання гарячою праскою може пошкодити або розплавити тюль. Тканина для пресування, накладена на тканину, діє як буфер між тканиною та праскою, встановленою на низький рівень нагріву для синтетики. Повісивши одяг у ванній кімнаті, коли в душі тече гаряча вода, пара розгладить зморшки; розпилення дрібного туману також може мінімізувати зморшки. Зберігання одягу у вертикальному положенні або підвішування в шафі з достатнім простором між одягом дозволить уникнути стиснутого вигляду.
Читайте також:
Як відбілити тюль за допомогою народних засобів: цікаві поради, що вас здивують
Як відіпрати білі шкарпетки, щоб вони повернули свою білосніжність: незвичайні поради
Як зробити старі шкарпетки знову білими: використайте звичайний засіб