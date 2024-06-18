Тюль – синтетическая ткань, изготовленная из вискозы, нейлона или шелка, создает великолепный, воздушный эффект для свадебных фат, платьев для особых случаев и украшений, так что постирать тюль может быть несколько сложно. Эта деликатная ткань действительно достаточно требовательна в уходе, однако существуют советы, с которыми вам будет по силам постирать тюль.

Как постирать тюль

Перед тем, как постирать тюль, проведите тестирование небольшой части тюля может указать результаты очистки. Стирка тюля вручную в прохладной воде с мягким мылом работает хорошо. Сильные моющие средства и отбеливатели не должны контактировать с этой синтетикой. Хотя машинная стирка может работать, тюль может порваться, зацепившись за молнии и другую фурнитуру во время перемешивания. Тепло от сушильных машин может сделать тюль более сухим и хрупким. Высушивание ткани на воздухе в месте с достаточной циркуляцией воздуха предотвращает повреждение от тепла.

Удаление пятен

Для удаления точечных пятен нужно осторожно потереть мягким мылом и водой. Интенсивное трение может испортить сетку. Поэтому, когда вы решите постирать тюль, делайте это осторожно.

Удаление морщин