Тюль – синтетическая ткань, изготовленная из вискозы, нейлона или шелка, создает великолепный, воздушный эффект для свадебных фат, платьев для особых случаев и украшений, так что постирать тюль может быть несколько сложно. Эта деликатная ткань действительно достаточно требовательна в уходе, однако существуют советы, с которыми вам будет по силам постирать тюль.
Как постирать тюль
Перед тем, как постирать тюль, проведите тестирование небольшой части тюля может указать результаты очистки. Стирка тюля вручную в прохладной воде с мягким мылом работает хорошо. Сильные моющие средства и отбеливатели не должны контактировать с этой синтетикой. Хотя машинная стирка может работать, тюль может порваться, зацепившись за молнии и другую фурнитуру во время перемешивания. Тепло от сушильных машин может сделать тюль более сухим и хрупким. Высушивание ткани на воздухе в месте с достаточной циркуляцией воздуха предотвращает повреждение от тепла.
Удаление пятен
Для удаления точечных пятен нужно осторожно потереть мягким мылом и водой. Интенсивное трение может испортить сетку. Поэтому, когда вы решите постирать тюль, делайте это осторожно.
Удаление морщин
Прижим горячим утюгом может повредить или расплавить тюль. Ткань для прессования, наложенная на ткань, действует как буфер между тканью и утюгом, установленным на низкий уровень нагрева для синтетики. Повесив одежду в ванной комнате, когда в душе течет горячая вода, пара разгладит морщинки; распыление мелкого тумана также может минимизировать морщинки. Хранение одежды в вертикальном положении или подвешивание в шкафу с достаточным пространством между одеждой позволит избежать сжатого вида.
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