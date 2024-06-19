На щастя, ви можете легко очистити чайник від накипу за допомогою звичайного продукту, який, мабуть, уже є вдома. Продовжуйте читати, і ми розповімо вам про найкращий спосіб очищення чайника, щоб він виглядав і працював належним чином.

Наповніть чайник наполовину рівними частинами оцту та води. Дистильований білий оцет найкраще працює як природний засіб, щоб очистити чайник від накипу. Налийте воду й оцет прямо в чайник і покрутіть, щоб ретельно перемішати. Крім того, ви можете зробити очисний розчин, змішавши лимон і оцет. Лимон зменшує запах оцту.

Наповніть квартову скляну банку шкіркою лимона. Залийте білим оцтом. Залиште на 1-2 тижні.

Процідіть лимонну шкірку за допомогою марлі або ситечка в скляну пляшку з пульверизатором. Якщо вам потрібен слабший миючий розчин, додайте до продукту фільтровану воду після проціджування.

Якщо ви чистите електричний чайник, переконайтеся, що він відключений від мережі, перш ніж наливати воду та оцет.

Якщо ваш чайник має фільтр біля носика, витягніть його перед чищенням. Якщо на фільтрі залишився вапняний наліт, помістіть його в невелику миску з рівними частинами оцту та води.

Перевірте посібник користувача для свого чайника, щоб переконатися, що безпечно додавати оцет всередину. Оцет може бути занадто сильним засобом для очищення деяких електричних чайників. Дистильований білий оцет найкраще працює як природний засіб, щоб очистити чайник від накипу. Налийте воду й оцет прямо в чайник і покрутіть, щоб ретельно перемішати.

Поставте чайник на вогонь і закип'ятіть розчин. Підключіть електричний чайник або увімкніть плиту, щоб розігріти традиційний чайник. Нагрівайте розчин, поки він не закипить, приблизно протягом хвилини. Не соромтеся використовувати високу температуру, щоб довести розчин до кипіння якомога швидше. На закипання потрібно не більше 5 хвилин.

Увімкніть витяжний вентилятор або відкрийте вікно, оскільки оцет створить різкий запах, коли він закипить.

Якщо у вас електричний чайник із функцією автоматичного вимикання, послухайте, чи він вимкнеться сам, замість того, щоб дивитися, коли він закипить. Підключіть електричний чайник або увімкніть плиту, щоб розігріти традиційний чайник. Нагрівайте розчин, поки він не закипить, приблизно протягом хвилини.

Вимкніть вогонь і дайте розчину настоятися 1 годину. Припиніть нагрівати чайник і відставте його, щоб він встиг просочитися розчином оцту. Тепло та кислотність оцту допоможуть розпушити всі вапняні відкладення у вашому чайнику, щоб очистити чайник від них було легко.

Змийте розчин оцту холодною водою. Переконайтеся, що чайник прохолодний на дотик, перш ніж братися за нього. Ретельно промийте внутрішню частину чайника під змішувачем раковини, щоб позбутися залишків розчину оцту та вапняного нальоту. Для досягнення найкращих результатів промийте чайник 2 або 3 рази, щоб вивести якомога більше оцту зсередини. Якщо ваш чайник має знімну кришку, зніміть її, щоб було легше промити внутрішню частину. Ви можете промити кришку самостійно, щоб переконатися, що вона також чиста. Переконайтеся, що чайник прохолодний на дотик, перш ніж братися за нього. Ретельно промийте внутрішню частину чайника під змішувачем раковини, щоб позбутися залишків розчину оцту та вапняного нальоту. Для досягнення найкращих результатів промийте чайник 2 або 3 рази, щоб вивести якомога більше оцту зсередини.

Використовуйте чисту вологу тканину, щоб видалити залишки вапняного нальоту. Навіть якщо оцет не знищив весь вапняний наліт, будь-які накопичення, які залишаються всередині вашого чайника, можна легко видалити вручну. Протріть внутрішню частину вологою тканиною, щоб очистити чайник від залишків. Обов’язково потріть усі краї та кути чайника, щоб очистити його від накипу. Якщо волога ганчірка не ріже його, додайте трохи харчової соди на вологу губку та використовуйте її, щоб очистити внутрішню частину чайника.

Якщо в чайнику все ще залишився стійкий вапняний наліт, закип’ятіть ще розчину оцту та води, щоб розбити його. Можливо, вам доведеться кілька разів пропустити оцет через чайник, якщо він дуже брудний. Навіть якщо оцет не знищив весь вапняний наліт, будь-які накопичення, які залишаються всередині вашого чайника, можна легко видалити вручну. Протріть внутрішню частину вологою тканиною, щоб очистити чайник від залишків. Обов’язково потріть усі краї та кути чайника, щоб очистити його від накипу.