Если вы любите заваривать чашку чая или кофе в течение дня, то вы должны знать, как очистить чайник от накипи.

К счастью, вы можете легко очистить чайник от накипи с помощью обычного продукта, который, пожалуй, уже дома. Продолжайте читать, и мы расскажем вам о самом лучшем способе очистки чайника, чтобы он выглядел и работал должным образом.

Как очистить чайник от накипи уксусом.

Заполните чайник наполовину равными частями уксуса и воды. Дистиллированный белый уксус лучше всего работает как природное средство, чтобы очистить чайник от накипи. Налейте воду и уксус прямо в чайник и покрутите, чтобы тщательно перемешать. Кроме того, вы можете сделать очистительный раствор, смешав лимон и уксус. Лимон уменьшает запах уксуса.

Наполните квартовую стеклянную банку кожурой лимона. Залейте белым уксусом. Оставьте на 1-2 недели.

Процедите лимонную кожуру с помощью марли или ситечка в стеклянную бутылку с пульверизатором. Если требуется более слабый моющий раствор, добавьте к продукту фильтрованную воду после процеживания.

Если вы чистите электрический чайник, убедитесь, что он отключен от сети, прежде чем наливать воду и уксус.

Если ваш чайник имеет фильтр у носика, извлеките его перед чисткой. Если на фильтре остался известковый налет, поместите его в небольшую миску с равными частями уксуса и воды.

Проверьте руководство пользователя для своего чайника, чтобы убедиться, что безопасно добавлять уксус внутрь. Уксус может являться слишком сильным средством для очистки некоторых электрических чайников. Дистиллированный белый уксус лучше всего работает как природное средство, чтобы очистить чайник от накипи. Налейте воду и уксус прямо в чайник и покрутите, чтобы тщательно перемешать. Поставьте чайник на огонь и вскипятите раствор. Подключите электрический чайник или включите плиту, чтобы разогреть традиционный чайник. Нагревайте раствор, пока он не закипит, примерно в течение минуты. Не стесняйтесь использовать высокую температуру, чтобы довести раствор до кипения как можно скорее. На закипание нужно не больше 5 минут.

Включите вытяжной вентилятор или откройте окно, поскольку уксус создаст резкий запах, когда он закипит.

Если у вас электрический чайник с функцией автоматического выключения, послушайте, выключится ли он сам, вместо того чтобы смотреть, когда он закипит. Подключите электрический чайник или включите плиту, чтобы разогреть традиционный чайник. Нагревайте раствор, пока он не закипит, примерно в течение минуты. Выключите огонь и дайте раствору настояться 1 час. Прекратите нагреть чайник и отставьте его, чтобы он успел пропитаться раствором уксуса. Тепло и кислотность уксуса помогут разрыхлить все известковые отложения в вашем чайнике, чтобы очистить чайник от них было легко. Смойте раствор уксуса холодной водой. Убедитесь, что чайник прохладный на ощупь, прежде чем браться за него. Тщательно промойте внутреннюю часть чайника под смесителем раковины, чтобы избавиться от остатков раствора уксуса и известкового налета. Для достижения наилучших результатов промойте чайник 2 или 3 раза, чтобы вывести как можно больше уксуса изнутри. Если ваш чайник имеет съемную крышку, снимите ее, чтобы легче было промыть внутреннюю часть. Вы можете промыть крышку самостоятельно, чтобы убедиться, что она тоже чиста. Убедитесь, что чайник прохладный на ощупь, прежде чем браться за него. Тщательно промойте внутреннюю часть чайника под смесителем раковины, чтобы избавиться от остатков раствора уксуса и известкового налета. Для достижения наилучших результатов промойте чайник 2 или 3 раза, чтобы вывести как можно больше уксуса изнутри.

Используйте чистую влажную ткань, чтобы удалить остатки известкового налета. Даже если уксус не уничтожил весь известковый налет, какие-либо накопления, остающиеся внутри вашего чайника, можно легко удалить вручную. Протрите внутреннюю часть влажной тканью, чтобы очистить чайник от остатков. Обязательно потрите все края и углы чайника, чтобы очистить его от накипи. Если влажная тряпка не режет, добавьте немного пищевой соды на влажную губку и используйте ее, чтобы очистить внутреннюю часть чайника.

Если в чайнике все еще остался стойкий известковый налет, вскипятите еще раствор уксуса и воды, чтобы разбить его. Возможно, вам придется несколько раз пропустить уксус через чайник, если он очень грязный. Даже если уксус не уничтожил весь известковый налет, какие-либо накопления, остающиеся внутри вашего чайника, можно легко удалить вручную. Протрите внутреннюю часть влажной тканью, чтобы очистить чайник от остатков. Обязательно потрите все края и углы чайника, чтобы очистить его от накипи.

Вскипятите обычную воду, чтобы избавиться от любого стойкого вкуса уксуса. Наполните чайник наполовину простой водой и доведите до кипения. Вылейте эту воду, как только она начнет кипеть. Повторяйте этот цикл, пока не удастся очистить чайник от запаха уксуса. Вы также можете «проверить» свой чайник, приготовив в нем напиток и проверив, похож ли он на вкус уксуса. Наполните чайник наполовину простой водой и доведите до кипения. Вылейте эту воду, как только она начнет кипеть. Повторяйте этот цикл, пока не удастся очистить чайник от запаха уксуса.

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