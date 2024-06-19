Коли ви вперше встановили дерев’яну підлогу, вона виглядала чудово, але з часом вам доведеться дізнатися, як правильно мити дерев'яну підлогу, щоб цей вигляд зберігався.

Пил і бруд можуть накопичуватися в закутках і тріщинах вашої підлоги, утворюючи стійкі плями, тож вам потрібно знати, як правильно мити дерев'яну підлогу.

Паркетна підлога також потребує постійного догляду, особливо якщо вона використовується як декоративна частина в місцях з інтенсивним рухом людей. Завдяки їх хитромудрому дизайну будь-який бруд або пляма можуть зробити підлогу похмурою та запущеною.

Як мити дерев'яну підлогу

Отже, як мити дерев’яну підлогу? Як мити паркетну підлогу? Перш ніж взяти губки для чищення, ознайомтеся з нашим посібником про те, як правильно чистити та доглядати за дерев’яною підлогою, щоб вона служила вам довго.

Перше, що потрібно відзначити, це те, що дерево і вода не змішуються. Деревина є натуральним, органічним матеріалом і тому схильна до гниття. Це також чутливий матеріал, тому ви можете триматися подалі від їдких миючих засобів, таких як відбілювач.

Регулярне прибирання

Більшість дерев’яних підлог можна добре очистити за допомогою звичайних методів прибирання. Прибирання бруду пилососом і прибирання пролитої рідини значною мірою сприяють підтримці чистоти вашого паркету та дерев’яної підлоги.

Щоб мити підлогу ви можете використовувати комерційно доступні засоби для чищення дерев’яної підлоги, які спеціально розроблені, щоб дбайливо діяти на листяну деревину та бамбук, але стійкі до бруду та бруду. З іншого боку, оцет є одним із найкращих домашніх засобів для чищення навіть паркетної підлоги.

Приберіть будь-які предмети або меблі, які можуть заважати прибиранню. Для щоденного прибирання ви можете переміщати меблі туди-сюди, коли прибираєте територію.

Переконайтеся, що ваша підлога суха. Витріть будь-які розлиті рідини або вологу, щоб на них не прилипав бруд.

Візьміть пилосос або мітлу та приберіть будь-який сипучий бруд, зайчики пилу та іншу гидоту, яка могла бути принесена ззовні. Уважно пройдіться важкодоступними місцями, щоб не допустити накопичення бруду з часом.

Використовуючи розведений розчин для чищення дерев’яної підлоги або розведений оцет, протріть дерев’яну підлогу вичавленою шваброю або ганчіркою. Обов’язково вичавіть швабру або ганчірку, щоб вони були лише вологими, а з них не капало. Миючий розчин або оцет повинні висохнути майже відразу після протирання.

Дайте підлозі повністю висохнути. Не ходіть по підлозі та не кладіть предмети на підлогу, поки вони не висохнуть на дотик.

За бажанням нанесіть захисне покриття на повністю висохлу дерев’яну підлогу. Ви можете наносити м’яку обробку, як-от мінеральне масло, раз на тиждень у місцях з інтенсивним рухом людей. Застосовуйте економно.

Корисна порада: деякі покриття для деревини вступають в реакцію з оцтом, тому краще спочатку перевірити його на невеликій плямі перед тим, як мити підлогу повністю!

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