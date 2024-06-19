Когда вы впервые установили деревянный пол, он выглядел великолепно, но со временем вам придется узнать, как правильно мыть деревянный пол, чтобы этот вид сохранялся.

Пыль и грязь могут накапливаться в закоулках и трещинах вашего пола, образуя стойкие пятна, так что вам нужно знать, как правильно мыть деревянный пол.

Паркетный пол также нуждается в постоянном уходе, особенно если он используется как декоративная часть в местах с интенсивным движением людей. Благодаря их хитроумному дизайну любая грязь или пятно могут сделать пол мрачным и запущенным.

Как мыть деревянный пол

Итак, как мыть деревянный пол? Как мыть паркетный пол? Прежде чем взять чистящие губки, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как правильно чистить и ухаживать за деревянным полом, чтобы она служила вам долго.

Первое, что нужно отметить, это то, что дерево и вода не смешиваются. Древесина является натуральным, органическим материалом и потому склонна к гниению. Это также чувствительный материал, поэтому вы можете держаться подальше от едких моющих средств, таких как отбеливатель.

Регулярная уборка

Большинство деревянных полов можно хорошо очистить с помощью обычных методов уборки. Уборка грязи пылесосом и уборка пролитой жидкости в значительной степени способствуют поддержанию чистоты вашего паркета и деревянного пола.

Чтобы мыть пол вы можете использовать коммерчески доступные средства для чистки деревянных полов, которые специально разработаны, чтобы бережно действовать на лиственную древесину и бамбук, но устойчивы к грязи и грязи. С другой стороны, уксус является одним из лучших домашних чистящих средств даже для паркетного пола.

Уберите любые предметы или мебель, которые могут мешать уборке. Для ежедневной уборки вы можете перемещать мебель туда-сюда, когда убираете территорию.

Убедитесь, что ваш пол сухой. Вытрите любые разлитые жидкости или влагу, чтобы на них не прилипала грязь.

Возьмите пылесос или метлу и уберите любую сыпучую грязь, зайчики пыли и другую гадость, которая могла быть принесена извне. Внимательно пройдитесь по труднодоступным местам, чтобы не допустить накопления грязи со временем.

Используя разбавленный раствор для чистки деревянного пола или разведенный уксус, протрите деревянный пол выжатой шваброй или тряпкой. Обязательно выжмите швабру или тряпку, чтобы они были только влажными, а с них не капало. Моющий раствор или уксус должны высохнуть почти сразу после протирания.

Дайте полу полностью высохнуть. Не ходите по полу и не кладите предметы на пол, пока они не высохнут на ощупь.

По желанию нанесите защитное покрытие на полностью высохший деревянный пол . Вы можете наносить мягкую обработку, например минеральное масло, раз в неделю в местах с интенсивным движением людей. Применяйте экономно.

Полезный совет: некоторые покрытия для древесины вступают в реакцию с уксусом, поэтому лучше сначала проверить его на небольшом пятне перед тем, как мыть пол полностью!

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