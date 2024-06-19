Пыль и грязь могут накапливаться в закоулках и трещинах вашего пола, образуя стойкие пятна, так что вам нужно знать, как правильно мыть деревянный пол.
Паркетный пол также нуждается в постоянном уходе, особенно если он используется как декоративная часть в местах с интенсивным движением людей. Благодаря их хитроумному дизайну любая грязь или пятно могут сделать пол мрачным и запущенным.
Как мыть деревянный пол
Итак, как мыть деревянный пол? Как мыть паркетный пол? Прежде чем взять чистящие губки, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как правильно чистить и ухаживать за деревянным полом, чтобы она служила вам долго.
Первое, что нужно отметить, это то, что дерево и вода не смешиваются. Древесина является натуральным, органическим материалом и потому склонна к гниению. Это также чувствительный материал, поэтому вы можете держаться подальше от едких моющих средств, таких как отбеливатель.
Регулярная уборка
Большинство деревянных полов можно хорошо очистить с помощью обычных методов уборки. Уборка грязи пылесосом и уборка пролитой жидкости в значительной степени способствуют поддержанию чистоты вашего паркета и деревянного пола.
Чтобы мыть пол вы можете использовать коммерчески доступные средства для чистки деревянных полов, которые специально разработаны, чтобы бережно действовать на лиственную древесину и бамбук, но устойчивы к грязи и грязи. С другой стороны, уксус является одним из лучших домашних чистящих средств даже для паркетного пола.
- Уберите любые предметы или мебель, которые могут мешать уборке. Для ежедневной уборки вы можете перемещать мебель туда-сюда, когда убираете территорию.
- Убедитесь, что ваш пол сухой. Вытрите любые разлитые жидкости или влагу, чтобы на них не прилипала грязь.
- Возьмите пылесос или метлу и уберите любую сыпучую грязь, зайчики пыли и другую гадость, которая могла быть принесена извне. Внимательно пройдитесь по труднодоступным местам, чтобы не допустить накопления грязи со временем.
- Используя разбавленный раствор для чистки деревянного пола или разведенный уксус, протрите деревянный пол выжатой шваброй или тряпкой. Обязательно выжмите швабру или тряпку, чтобы они были только влажными, а с них не капало. Моющий раствор или уксус должны высохнуть почти сразу после протирания.
- Дайте полу полностью высохнуть. Не ходите по полу и не кладите предметы на пол, пока они не высохнут на ощупь.
- По желанию нанесите защитное покрытие на полностью высохший деревянный пол . Вы можете наносить мягкую обработку, например минеральное масло, раз в неделю в местах с интенсивным движением людей. Применяйте экономно.
Полезный совет: некоторые покрытия для древесины вступают в реакцию с уксусом, поэтому лучше сначала проверить его на небольшом пятне перед тем, как мыть пол полностью!
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