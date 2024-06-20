В Україні частіше вимагатимуть військово-облікові документи у українських чоловіків для отримання державних послуг.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні у майбутньому частіше будуть вимагати пред'явлення військово-облікових документів для отримання різноманітних державних послуг. Він зауважив, що це нововведення може охоплювати "сотні, якщо не тисячі" різних послуг, які є важливими для належного комфортного життя громадян.

"Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — сказав Денис Малюська.

Він зазначив, що виняток становитимуть лише "критично важливі" послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.

Адвокатка Марина Бекало повідомила, що на сьогоднішній день чоловікам віком від 18 до 60 років без військово-облікового документу неможливо отримати консульські послуги за кордоном.

Відзначається, що без військово-облікового документу можуть бути винятки, включаючи оформлення посвідчення особи для повернення до України, проведення консульських дій стосовно дітей українських громадян, один з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства, а також вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

За словами Марини Бекало, на території України без наявного військово-облікового документу неможливо здійснити наступні дії:

подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспортні документи;

оформити посвідчення водія;

вступити на навчання до закладу освіти;

бути прийнятим на роботу;

подати документи на МСЕК для встановлення інвалідності.

Джерело: ТСН.

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