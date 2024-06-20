Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні у майбутньому частіше будуть вимагати пред'явлення військово-облікових документів для отримання різноманітних державних послуг. Він зауважив, що це нововведення може охоплювати "сотні, якщо не тисячі" різних послуг, які є важливими для належного комфортного життя громадян.
"Це необхідно, щоб людина з’явилася на радарах держави. Щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв’язку. Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — сказав Денис Малюська.
Він зазначив, що виняток становитимуть лише "критично важливі" послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.
Адвокатка Марина Бекало повідомила, що на сьогоднішній день чоловікам віком від 18 до 60 років без військово-облікового документу неможливо отримати консульські послуги за кордоном.
Відзначається, що без військово-облікового документу можуть бути винятки, включаючи оформлення посвідчення особи для повернення до України, проведення консульських дій стосовно дітей українських громадян, один з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства, а також вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.
За словами Марини Бекало, на території України без наявного військово-облікового документу неможливо здійснити наступні дії:
- подати заяву на реєстрацію шлюбу;
- оформити паспортні документи;
- оформити посвідчення водія;
- вступити на навчання до закладу освіти;
- бути прийнятим на роботу;
- подати документи на МСЕК для встановлення інвалідності.
Джерело: ТСН.
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