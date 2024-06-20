В Украине чаще потребуют военно-учетные документы у украинских мужчин для получения государственных услуг.

Министр юстиции Денис Малюска сообщил, что в Украине в будущем чаще потребуют предъявления военно-учетных документов для получения различных государственных услуг. Он отметил, что это нововведение может охватывать "сотни, если не тысячи" различных услуг, которые важны для должной комфортной жизни граждан.

"Это необходимо, чтобы человек появился на радарах государства. Чтобы он понимал, где человек находится, кто он, что он, какие средства связи. Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Все чаще для оказания услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", - сказал Денис Малюска.

Он отметил, что исключение будет составлять только "критически важные" услуги и услуги, связанные с детьми и семьей.

Адвокат Марина Бекало сообщила, что на сегодняшний день мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетного документа невозможно получить консульские услуги за рубежом.

Отмечается, что без военно-учетного документа могут быть исключения, включая оформление удостоверения личности для возвращения в Украину, проведение консульских действий в отношении детей украинских граждан, один из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства, а также совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

По словам Марины Бекало, на территории Украины без имеющегося военно-учетного документа невозможно совершить следующие действия:

подать заявление на регистрацию брака;

оформить паспортные документы;

оформить водительское удостоверение;

поступить на обучение в учебное заведение;

быть принятым к работе;

подать документы на МСЭК для установления инвалидности.

Источник: ТСН.

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