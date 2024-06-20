Запаліть свічку

Тепло і дим від свічки можуть допомогти позбутися неприємного запаху у ванній. На диво , свічки без запаху можуть працювати так само добре, як і ароматичні.

Свічки, особливо вотивні свічки, легко розмістити як невеликі елементи декору у ванній кімнаті. Майте під рукою запальничку або сірники, щоб запалити свічку, коли є потреба. Ніколи не залишайте свічку без нагляду. Видушіть його перед тим, як вийти з кімнати.

Чистіть регулярно

Іноді неприємні запахи просто означають, що ваша ванна кімната вимагає прибирання. Сміття, яке накопичується у ванні чи душі, плями в унітазі, брудна раковина та покрита кіркою стільниця можуть спричинити неприємний запах, якщо їх не чистити регулярно.

Прибирайте ванну кімнату принаймні раз на тиждень, ретельніше – раз на місяць або два. Це хороший загальний догляд і має допомогти зменшити щоденні запахи.

Якщо вам цікаво, яка частина вашої ванної кімнати найбрудніша та найсмердюча, ваше припущення може бути помилковим. Це не завжди ваш унітаз або сидіння для унітазу. Дверні ручки, ручки кранів і зубні щітки містять бактерії та мікроби. Підлога та килимки для ванної кімнати можуть бути найсерйознішими, оскільки вони швидко накопичують мікроскопічні частинки та рідини, які витікають із змивних унітазів, особливо якщо кришка залишається піднятою. Замініть килимки для ванної кімнати якщо вони надто смердять. Крім того, не забудьте почистити підлогу в задній частині вашого туалету, щоб позбутися неприємного запаху.

Винеси сміття

Хоча у відрі для сміття немає залишків їжі, як на кухні, сміття у ванній кімнаті — засоби для менструації, вологі серветки тощо — також може пахнути.

Спорожнюйте сміттєвий бак у ванній кімнаті регулярно, а не лише тоді, коли він заповнений. Якщо ви хочете зберегти мішки для сміття, викидайте сміття у більший кухонний бак, коли ви його виносите.

Читайте також:

Як позбутися запахів приготування їжі: миттєвий спосіб

Як позбутися неприємного запаху у вашому холодильнику та морозильній камері: простий лайфхак

Як вивести з приміщення запах горілого: допоможе один цікавий лайфхак